竹市普天宮120公尺高關公神像洗澎澎 首創無人機清洗

全台首創用無人機幫120公尺高的戶外關公神像沐浴洗澡，新竹市普天宮的關公神像今天開心洗澎澎，顯得更加威嚴有榮光。（記者洪美秀攝）

2025/05/17 14:16

〔記者洪美秀／新竹報導〕全台首創利用無人機幫120公尺高的關公神像洗澡！新竹市普天宮今天為已58年歷史的戶外關聖帝君神像進行沐浴淨身的「澎澎秀」，普天宮董事長鄭逸臻說，這尊關聖帝君神像高120公尺，是竹市廟宇中最特別的神像，已有58年歷史，往年大約每隔10年會重新上漆，但平常的清洗工作只能靠老天爺賞雨，此次在信眾捐助下，首創利用無人機幫關公神像清洗身體，除解決搭鷹架及工人要攀爬清洗的危險性，也透過AI無人機的清洗，可以噴洗細微處，完成後的關公更加神清氣爽了。

鄭逸臻說，主祀關聖帝君的普天宮，信眾相當多，因鄰近竹科園區，加上供奉月老星君，是許多竹科人求姻緣的廟宇，而普天宮的戶外關公神像，豎立在高峰路上已有58年歷史之久，過去大約每隔10年，就會為關公換新裝或重新上漆，而日常的保養及除污只能靠老天爺賞雨。

請繼續往下閱讀...

從事無人機科技清洗的沛傑科技公司負責人林銘傑說，過去多是協助大樓或是銀行大廈等單位進行戶外窗體或牆面的清洗工作，這是第一次幫神明清洗神像，因此特別謹慎，今天也出動兩大台無人機，有4軸及6軸，一個從高處往下噴洗，一個從腰部進行細節清洗，大約40-60分鐘就可完成全部的清洗工作，而使用的高壓噴槍能清洗各種表現污垢，且全程由專業人員在下方操作，不需搭鷹架，也不會有細微處洗不到的狀況。

林銘傑說，利用AI無人機進行戶外牆面的清洗工作，過去大多協助高樓大廈處理，這是首次為戶外神像進行無人機清洗作業，備感光榮，也覺很有意義。

全台首創用無人機幫120公尺高的戶外關公神像沐浴洗澡，新竹市普天宮的關公神像今天開心洗澎澎，顯得更加威嚴有榮光。（記者洪美秀攝）

全台首創用無人機幫120公尺高的戶外關公神像沐浴洗澡，新竹市普天宮的關公神像今天開心洗澎澎，顯得更加威嚴有榮光。（記者洪美秀攝）

全台首創用無人機幫120公尺高的戶外關公神像沐浴洗澡，新竹市普天宮的關公神像今天開心洗澎澎，顯得更加威嚴有榮光。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法