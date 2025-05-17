藝術無距離！視障者音樂劇《保溫箱的藝術家》感動7千人

音樂劇《保溫箱的藝術家》登上高規格藝術殿堂，帶來藝術變革。（台北市視障者家長協會提供）

2025/05/17 14:05

〔記者吳柏軒／台北報導〕由視障音樂人自創、自編、自演的原創音樂劇《保溫箱的藝術家》，打破外界的成見，透過自身故事加上流行樂、爵士及歌劇等轉換，表達對生活的感觸與堅持向上精神，且透過比常人還努力的排練演活自己，真摯情感自2022年起至今已感動7千人。

該音樂劇是由5名視障音樂家劉子瑜、王嬿甯、江尉綺、陳威辰、陸羿丞組成的EyeMusic樂團擔綱演出，5人各有獨特的故事和挑戰。除了王嬿甯，其他4人都是一出生就待在保溫箱導致視力受損，2022年由資深音樂製作人楊嘉把故事搬上舞台。

請繼續往下閱讀...

團長劉子瑜是音樂研究所鋼琴碩士，雖視覺缺陷，他仍堅持用音樂表達內心的情感。他說：「這齣劇困難的地方在於細微的情緒表達，不能只是念稿，我期許自己敢於演出、勇於演活自己。」其他人也以自身的經歷，為音樂劇注入了真實而深刻的情感。

該劇也挑戰觀眾對音樂和戲劇的固有認知。導演林英杰深刻感受：「這群藝術家沒有『我們來走走看』這件事，光是走直線對他們來說已經很困難了，更不用說要完成複雜的舞台動作。」他進一步解釋，視障演員透過記憶與聽覺來判斷位置，每次排練都需付出超過常人的努力！

2022年10月《保溫箱的藝術家》在台灣戲曲中心公演，隔年團隊延伸劇情，加入視障者感情、生活、工作等更完整劇情，去年登上台北表演藝術中心球劇場，今年4月則登陸高雄衛武營，融入更多創作曲與一首由藝人姚黛瑋演唱的改編曲，7月則要趕赴台中歌劇院。

台北市視障者家長協會總幹事王晴紋指出，「這些障礙讓視障者們需要花費更多的時間與心力去完成演出，希望透過這部音樂劇，讓社會大眾能夠了解視障者、看到視障音樂人的才華與潛力，還有他們的努力！」

該劇至今累計7千人落淚及感動，連帶影響更出乎預期，包括歌劇院導入全館廁所2.5D平面圖、製作10套位置觸覺圖冊，讓無障礙引導升級，和台灣大學學生也主動協助募集演出經費。

《保溫箱的藝術家》的小號手威辰本來是音痴，卻在母親與老師不厭其煩的教導與鼓勵，成為厲害的音樂家，後來涉獵編曲，嘗試多同風格。（台北市視障者家長協會提供）

綺綺是聲樂碩士，現實中也是調香師，曾獲得肯園全國最大賞，她也為《保溫箱的藝術家》音樂劇，設計了專屬香氛噴霧。（台北市視障者家長協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法