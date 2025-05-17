獅潭紙湖古道沿線解說牌髒污難辨 志工上山清洗

志工上山清洗紙湖古道沿線解說牌。（苗栗社大提供）

2025/05/17 14:01

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣山區以往盛行粗紙製造業，包括獅潭鄉、南庄鄉、三灣鄉不少居民都賴以為生，擁有一手好技藝，但隨著時代變遷，如今已經鮮少流傳。不過獅潭鄉仍有保有紙湖為名的地區，並有山區古道。不過，苗栗社大古道守護志工隊得知紙湖古道沿線文史解說牌嚴重髒污難以辨識，因此上山清理。

苗栗社大指出，獅潭鄉紙湖古道雖地處一隅，但因其見證早年桂竹製紙的產業風華，加上近年也被納入樟之細路的路線之一，假日有不少遊客到訪，可惜古道沿線文史解說牌都已嚴重髒汙而文字難辨。

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經過志工上山不辭辛勞清洗後，古道沿線文史解說牌清晰重現文字，志工也希望其中的在地人文內涵，再次與沿線的山林美景相互輝映。

以往獅潭鄉新盛產桂竹，加上中港溪一帶曾是製作祭拜用「金銀紙」重鎮。獅潭鄉不少居民會上山砍伐 桂竹後，在挖掘「紙湖」，加入石灰用水浸泡，之後取出從桂竹分離的纖維製作成粗紙，即「金銀紙」原料，運送至中港溪一帶再製成商品。

目前苗栗縣保存較完整、近年來吸引部分民眾前往健行的紙湖古道，即因早年紙湖造紙業發展蓬勃，古道成為挑運紙品必經之路而得名。

志工上山清洗紙湖古道沿線解說牌。（苗栗社大提供）

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