以「國際家庭日」為名 竹縣號召140組家庭玩愛家闖關

以「國際家庭日」為名，竹縣今天號召140組家庭玩愛家闖關。（取自竹縣府官網）

2025/05/17 13:52

〔記者黃美珠／新竹報導〕因應「國際家庭日」，新竹縣家庭教育中心今天在博愛國小舉辦「愛Fun行 全家Easy Go~愛家闖關活動」，吸引140組家庭近500名民眾熱情參與。

新竹縣家庭教育中心表示， 每年5月15日是「國際家庭日」，今天趁著週末假期首日，他們在博愛國小舉辦前述活動，設計13個具有創意、跟協調合作意義的闖關活動，讓所有到場參加的家庭都能一起同樂。

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其中親子共作火箭發射器與VR科技體感龍舟賽是全場最夯的熱區，吸引大批親子排隊體驗。

另外因為時值近端午，所以製作傳統香包粽、手做營養飯糰以及香草蔬菜盆栽DIY等也很熱絡，這些活動都讓參與的家庭成員由於互相協作而更拉近關係。

為了讓喜歡看戲的大小朋友闖關玩樂後也能坐下來歇歇，現場邀請「哇哈哈劇團」演出，以海洋環保為題，搭配氣球藝術跟親子帶動跳，讓現場氣氛比戶外的豔陽還要高、熱。

縣府教育局長楊郡慈說，這個活動每樣都暗藏鼓勵民眾學習「愛家515~家人無距離」的「5到」功課。

而所謂的愛家行動「5到」，就是「眼到」關心家人一舉一動、「耳到」傾聽彼此需求、「口到」給予讚美鼓勵、「手到」擁抱傳達支持，以及「心到」關懷每位家人。

VR科技體感龍舟賽是全場最夯的熱區，吸引大批親子排隊體驗。（取自竹縣府官網）

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