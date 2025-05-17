結合「台灣第一水庫」的湖光山色 新化五寶節健康登場

台南新化五寶節首度移師虎頭埤舉行，熱鬧開幕。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/17 13:44

〔記者吳俊鋒／台南報導〕2025年新化五寶節今天熱鬧登場，首度移師有「台灣第一水庫」之稱的虎頭埤風景區舉行，結合湖光山色之美，推廣鳳梨、竹筍、番薯、胡麻、橄欖等地方知名產業，市長黃偉哲開幕，邀請大家來旅遊，並吃出風味與健康。

這場產業文化活動由新化區農會主辦，先進行深受歡迎的健走，路線規劃在虎頭埤內，全程2公里，沿途設置了五寶相關的補給站，踏青之餘，也能享用美味的地方特色，上千民眾參加。

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主舞台設在露營區，規劃展售市集，包含五寶系列，以及台南各地的農特產品，黃偉哲出席開幕，與貴賓們一起DIY鳳梨金桔氣泡飲，為活動代言；立委林俊憲、陳亭妃，還有副議長林志展與議員李偉智、余柷青、陳碧玉等也到場，協助推廣。

黃偉哲強調，鳳梨、竹筍、甘藷、胡麻與橄欖等新化在地特色，不僅好吃，且都含有豐富的營養素，堪稱是美味又健康的五寶，值得推薦，並做為伴手禮，行銷到全台灣。

黃偉哲也肯定健走活動將地方特色產業融入補給站中，讓民眾更深入了解五寶對身體的好處，兼具美味行銷與口碑推廣的雙重效益。

五寶節活動陸續湧入逾2000遊客參與，同步登場的「青農聯合市集」，邀請台南32區共襄盛舉，展出新鮮蔬果、創意加工品等，買氣熱絡。

活動也安排親子體驗的芝麻蹦米香DIY課程，讓大小朋友透過動手做、一起學的過程，了解作物的種植與應用，增進對食材的認識。

區長李義隆指出，虎頭埤是台灣最早設立的灌溉水庫，見證了新化的農業發展，經市府整建後，已轉型為兼具歷史、人文，以及自然景觀的旅遊聖地。

新化五寶節登場，麻竹筍、鳳梨等產品熱賣。（記者吳俊鋒攝）

新化五寶節登場，麻竹筍、鳳梨等產品熱賣。（記者吳俊鋒攝）

台南新化五寶節首度移師虎頭埤，以健走活動熱鬧開場。（記者吳俊鋒攝）

台南新化五寶節首度移師虎頭埤，以健走活動熱鬧開場。（記者吳俊鋒攝）

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