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    竹市成德高中甘凱雯英文多益滿分990 平常看英文書和英文電影

    叫我多益滿分生！新竹市成德高中高二社會組學生甘凱雯參加英文多益檢定拿到滿分990分，聽說讀寫都流利。（記者洪美秀攝）

    叫我多益滿分生！新竹市成德高中高二社會組學生甘凱雯參加英文多益檢定拿到滿分990分，聽說讀寫都流利。（記者洪美秀攝）

    2025/05/17 13:44

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立成德高中配合教育部國教署全英計畫，113學年度鼓勵在校生參與英文檢定，其中有學生參加多益英文檢定，而獲多益900分以上的學生有5人，其中高二社會組甘凱雯更拿到990分的滿分成績，校長沈永昆說，學生的表現相當傑出，讓學校予有榮焉，也發獎勵金嘉勉學生。拿多益滿分的甘凱雯則說，平常幾乎看英文書及英文電影，能考到高分也覺得有點意外及幸運。

    甘凱雯提到，她並沒有特別為多益考試準備很久，而是將英文用在日常生活上，不管是看書或是聽音樂及看電影，都是看全英文的，而家人平常在家也是跟她說英文，英文對她來說，是平常都會學習的科目，聽說讀寫都不成問題。對能拿到多益滿分990分，很開心也覺得很幸運。對未來是否走英文相關的學習，則表示還未決定，還需跟家人討論。

    沈永昆說，學校這次參加全英計畫獲多益800分以上計有9人，獲獎補助同學總計45人，學校平常就提供多元的英文環境，而甘凱雯的英文能力表現也特別搶眼，舉凡校內的英文口說及寫作競賽，她幾乎都是常勝軍，且聽說讀寫表達能力很強，加上父母都是留學國外，也為她提供良好的英語環境家庭生活，更是將英文落實在生活及學習上的典範。

    沈永昆說，學校也會持續提供英語學習環境及課程，除鼓勵學生參加檢定，也會透過平常的課程，讓學生輕鬆說英文及學習。

    叫我多益滿分生！新竹市成德高中高二社會組學生甘凱雯參加英文多益檢定拿到滿分990分，聽說讀寫都流利，校長沈永昆也表揚其佳績。（記者洪美秀攝）

    叫我多益滿分生！新竹市成德高中高二社會組學生甘凱雯參加英文多益檢定拿到滿分990分，聽說讀寫都流利，校長沈永昆也表揚其佳績。（記者洪美秀攝）

    新竹市成德高中此次參加英文多益檢定，有5人拿到900分以上，其中更有學生拿到990分的滿分，表現優異。（記者洪美秀攝）

    新竹市成德高中此次參加英文多益檢定，有5人拿到900分以上，其中更有學生拿到990分的滿分，表現優異。（記者洪美秀攝）

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