50克倉鼠火化收5千？ 林珍羽揭毛孩殯葬亂象促改進

隨越來越多人養毛孩，寵物殯葬亂象隨之而生，北市議員林珍羽指出，有50克倉鼠火化收費五千元，促市府盡快法制化。（資料照）

2025/05/17 13:38

〔記者甘孟霖／台北報導〕現代越來越多人養寵物作伴，而寵物離去後的儀式也愈發受重視。而台北市議員林珍羽發現，毛小孩過往之後，寵物殯葬亂收費、缺乏法規管理，問題日漸嚴重；有50克倉鼠火化收費5千元，高過10公斤大型犬3600元；而目前法規，需要非都市土地才可申請變更為寵物生命紀念設施，但台北市全區都是都市，面臨挑戰。產業發展局表示，6月底前將邀民政局、都發局等單位研議相關事宜，並參酌外縣市規定評估。

林珍羽指出，現在台北市登記的犬貓就超過23萬隻，還不包含其他類寵物，但隨著越來越多人養寵物，殯葬亂象也隨之而生。她舉例，有隻50公克的倉鼠火化、處理費用收5千元，10公斤的狗費用則是3600元，而蜥蜴火化處理收費1500元，寵物產業鏈經濟可觀，殯葬收費不一狀況卻頻傳。

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她說，根據法規都市土地無法申請變更為寵物生命紀念設施使用，這正是台北市面臨最大問題，不管哪一種類型的寵物，都已經被視為家人，台北市要打造友善寵物的環境，必須要往前走一步，現行法規實在太落後，外縣市諸如桃園市、台中市、苗栗縣已經實施寵物殯葬管理相關自治條例，高雄市也預計2026年實施，台南市、新北市也正著手進行，但台北市卻無進度。

她呼籲，動物保護處應發文給主管機關農業部，也要與都發局針對土地困境，研議啟動相關修法；此外，消保官也要針對寵物殯葬行業納入查核標的。

動保處長陳英豪說，台北市狀況確實特殊，5月2日有發函農業部，但尚未收到回函，有明確答案後會與都發局一併討論；也會向其他縣市請益研議。

產發局表示，6月底前將邀集民政局、都發局等相關單位共同研議相關事宜；另將蒐集新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、台南市、高雄市等6縣市關於寵物生命業相關規定參考評估，並協同消保官針對寵物殯葬業進行查核行業。

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