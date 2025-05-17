數學題太親民！ 北市多名會考考生笑著走出考場：簡單到手痠

多名受訪者均為數學科不難，考題多有幾何圖，並指上午的社會科難度較高，與身邊的同學討論後一致認為試卷內容多結合當下新聞時事，包括勞工及幣率升貶等議題。 （記者方賓照攝）

2025/05/17 13:37

〔記者劉詠韻／台北報導〕今為國中教育會考首日，第二科為數學科，台北市考生普遍反映考題簡單，在解答過程中輕鬆可解。有學生坦言，數學並非他擅長的科目，原本深怕交白卷或最後只能胡亂填寫一堆錯誤的答案，但幸運的是題目與往年差異不大，也進一步指出數學科多聚焦於幾何題；多名受訪學生更自信滿滿地表示，在時間內可從容作答，更笑問「有什麼困難嗎？」

吳姓女國中生說，數學是她最喜歡的科目之一，只要有公式就好解題。旁邊的友人王姓女高中則回應，今天會考的數學科目不難，很快就答題完畢，一度寫的手很痠，提早寫完後也有充足的時間做最後檢查，相比剛上午的社會科輕鬆許多。

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陳姓男國中生自嘲是數學白癡，平日裡就十分討厭數學，恨不得把數學課本全部丟掉，但考慮奶奶十分重視這場會考，也不想讓她感到失望，儘管解答過程裡心情煩躁，但最後還是順利交卷。被問及是否尚能應付數學科考時，他說，「中等吧，也沒有很容易。」

多位學生均認為數學科不難，考題出現多個幾何圖，並指上午的社會科難度較高，與身邊的同學討論後一致認為試卷內容多結合當下新聞時事，包括勞工及幣率升貶等議題。

北市教育局說，台北試場第二節數學科考，應到考生為20202人，實到考生人數為19665，缺考統計537人，到考率約97.34%，缺考率2.66%；目前第一、二場會考均未出現學生作弊情事，秩序良好。

王姓女高中則回應，今天會考的數學科目不難，很快就答題完畢，一度寫的手很痠，提早寫完後也有充足的時間做最後檢查。（記者方賓照攝）

北市考生笑著走出考場。（記者劉詠韻攝）

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