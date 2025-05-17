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    國中會考社會科62件違規 1人「試圖取得隔壁座位考生答案」涉作弊

    國中會考今登場，全國試務會說明，首節社會科有62件違規案，其中有3件是第二類一般舞弊或嚴重違規。（記者林曉雲攝）

    國中會考今登場，全國試務會說明，首節社會科有62件違規案，其中有3件是第二類一般舞弊或嚴重違規。（記者林曉雲攝）

    2025/05/17 13:33

    〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考首節考社會科，全國試務會闈外辦公室主任王延煌今（17）日表示，社會科違規共計62件，其中根據考區回報，一名考生試圖取得隔壁座位考生的答案，涉觸一般舞弊違規，於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確，或相互作弊事實明確，將提交全國違規事件處理會議討論處理。經查該名學生如果作弊屬實，社會科考試恐將零分（不予計列等級）。

    全國試務會統計首節社會科共有17萬5247人報名，2052人缺考，缺考率1.17％。王延煌說明，考生於考試期間隨身放置非應試用品，包含妨害考試公平之用品如補習班文宣品、計算紙等，或具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之用品如手機、智慧型手錶等，無論是否使用或發出聲響，此類一般違規行為案共23件最多。

    其次是，在考試說明時段內，提前翻閱試題本，或提前書寫、畫記、作答、或於考試結束鐘聲響起仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止者，此類一般違規共16件。另在考試期間，放置於試場前後方的非應試用品發出聲響」一般違規案則有10件。

    王延煌說明，第二類一般舞弊或嚴重違規行為共有3件，除了試圖取得隔壁考生答案之外，另一件是在考試說明時段內提前離場或提前翻題本或逾時作答，經監試委員制止一次後仍不從者，還有一件則是故意損壞試題本或於答案卡上挖補污損折疊者。

    王延煌表示，考生隨身放置的非應試用品包括文宣品、普拿疼盒子等，所有違規案件彙整後，將先提報各考區試務會，再提交全國違規事件處理會議討論。

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