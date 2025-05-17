國中會考數學科多素養題 考生：題幹文字多到像考國文

台中有考生認為今年數學科題目素養題多，題幹長、文字敘述多，看懂題目是得分關鍵。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/17 13:26

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中教育會考第二節數學科結束，台中有考生認為今年題目素養題多，題幹長、文字敘述多，看懂題目和說明解題花得時間長，也是得分關鍵，理解題目才能解題，選用數學概念出自課本內容，觀念清楚，不難答出，普偏認為是中間偏難。

居仁國中葉姓考生表示，這次看到題型考二次涵數，題幹說明對稱軸與Y軸變化的趨勢，之前沒遇這類題型，由於沒有圖示，必須從題目的文字說明看懂，把圖畫出來才能解題。

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謝姓考生也說，這次數學素養題多，非選題有考選舉民調問題，考倍率也給公式，但要先讀懂題目，理解後才能解題；也單選題考幾和題型，解題要一般學生較少想到的等腰三角型幾和觀念，也是少見的題目。

但也有基本題目，例如老闆給紙片排列方式，考最小公倍數，就滿簡單；生活題也有考不等式，問去電影院，給出售價及優惠方案，問最多可買幾桶爆料花。

考生普遍認為今年考題題幹長、文字敘述量大，因此看懂題目花不少時間，但只要看懂了，課本基本觀念熟稔，要答題就不難，考題內容不外乎幾和、機率、代數等，數學概念考得平均，也無陷阱題。

考生反映，今年應試要理解題目，運用給的條件列式，不要算錯，就能得分，由於素養題多，因此整體比過去寫摸擬考難；蕭姓考生則說，應考時間去過答題增加近一倍的時間，也在非選擇是花最多時間以文字說明答題。

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