國中會考數學科考完 台南麻豆曾文家商考場周邊巡護阻噪音效果好

曾文家商校長洪思農（左）巡視考場，考試進行順利。（記者楊金城攝）

2025/05/17 13:21

〔記者楊金城／台南報導〕國中教育會考今天（17日）第一天考試登場，第二節數學科在上午11點50分結束，為維護考場周邊安寧，台南麻豆區公所成立聯合稽查小組應變中心，派人在國立曾文家商考場周邊巡護、路口舉牌勸導勿製造噪音，民眾配合度不錯，執行良好。

公所指出，曾文家商周邊宮廟配合會考期間，也自動自發未排遶境、進香等廟會活動，路過考場周邊的車輛並少有按鳴喇叭，維護考場安寧的執行效果不錯。

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曾文家商校長洪思農巡視考場，考試進行順利，他說，目前正是王爺進香期，國中會考曾文區考場原設在曾文農工，因鄰近麻豆代天府，10年前改在曾文家商設考場的作法正確。

今天麻豆代天府的進香活動，因在北麻豆，離市區有些距離，對考場不影響，廟會並能順利進行。

因少子化，曾文家商考場設有一般試場20間、特殊試場2間，應考人數足足比去年會考少了5間、180位考生。麻豆區公所會考應變中心今天一早就啟動，派員分班在曾水家商考場周邊巡護，舉牌呼籲勿施放鞭炮、勿用擴音設備製造噪音，避免噪音影響考生作答，並結合麻豆警分局、麻豆消防分隊在周邊巡護，考場秩序良好。

國中會考台南市有17個考場，共計1萬3373名考生應試，共開設376間一般試場與60間特殊試場，其中在大北門區也有北門高中、北門農工考場，佳里區公所也與學校聯繫維護考場安寧。

國中教育會考台南麻豆考場今天（17日）第一天考試登場。（記者楊金城攝）

台南麻豆區公所成立國中會考聯合稽查小組應變中心，派人在國立曾文家商考場周邊巡護、路口舉牌勸導勿製造噪音，執行良好。（記者楊金城攝）

台南麻豆區公所成立國中會考聯合稽查小組應變中心，派人在國立曾文家商考場周邊巡護、路口舉牌勸導勿製造噪音，執行良好。（記者楊金城攝）

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