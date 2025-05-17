漢堡王推巨無霸漢堡不到一天就稱售完 網轟不是第一次：飢餓行銷？

漢堡王限時限量推出十層雞薯條堡只要269元。（圖／品牌提供）

2025/05/17 13:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕漢堡王昨日推出超浮誇「雞薯條漢堡」，吸引許多網友熱議，不料才過不到一天，漢堡王今日就宣布提前完售，並宣稱緊急推出補償方案。不過有些網友不買單，紛紛留言批評，質疑飢餓行銷、上次的活動也是提前售完。

漢堡王昨日推出巨無霸漢堡，公告稱自16日限時4天限量推出「霸王疊雞」新挑戰，其中入門款的「3層雞薯條堡」原價199元，特價119元；霸王級挑戰「10層雞薯條堡」原價584元，特價只要269元，標榜超狂40根雞薯條層層堆疊，用46折優惠就能爽吃。這項活動也隨即引發網友一陣熱議，不少人紛紛表示想找機會挑戰看看。

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不料才過不到一天，官方今日上午9點就發公告，宣布提前完售，原本4天的活動只賣一天就喊停，官方稱「薯條漢堡熱銷超過預期，以致提前完售，為補償消費者，5月17日至19日至漢堡王門市，臨櫃購買常態菜單非華堡系列之單堡或套餐，可折價10元」。

不過對此作法網友並不買單，在網路上紛紛發文質疑「今天到了漢堡王才看到停售！」、「昨天晚餐時段就已經訂不到了，現在才發公告」、「還好昨天有吃到」、「員工太多人提離職了？」、「早知道昨天先買了」。

有些網友更砲轟「飢餓行銷」、「上次也提前售完，這次也提前售完，沒本錢不要賣啦」，有網友更直言「雞條還能點，我看是被員工靠北很難疊才取消活動」、「我感覺是做不出來，我昨天附近的漢堡王，都直接不接單，現場也不接」、「上次的牛堡也是一樣，用相同食材的商品都還在架上賣，就只有活動的特價商品說食材用光」。

漢堡王昨日推出超浮誇「雞薯條漢堡」，吸引許多網友熱議，不料才過不到一天，漢堡王今日就宣布提前完售。（圖擷自threads）

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