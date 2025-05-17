流標4次...... 苑裡全民運動館今動土 估明年底完工

流標4次，苑裡全民運動館今動土。（記者蔡政珉攝）

2025/05/17 13:08

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕為提供苗栗縣民更多元、完善的運動空間與設施，苗栗縣政府選定於苗栗縣南部人口最多的苑裡鎮興建全民運動館，總經費2.7億。由於工程歷經4度流標，4月中順利標出，今天上午正式動土，工期需600個工作天，估計2026年12月完工。

苗栗縣長鍾東錦說，希望運動館完工後大家能前往運動，除了小朋友、年輕人，長輩也可藉由場館多運動。他也期許鄉親養成運動習慣，身體更健康。

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包括鍾東錦、立委陳超明、縣議員陳品安、張顧礫、翁杰、周玉滿、徐永煌、苑裡鎮長劉育育、鎮代會主席洪晃琦、多位鎮代、里長皆出席動土典禮。

苑裡鎮全民運動館坐落於苑裡鎮中正里、中正國小北側公有地，將興建地下一層、地上三層建築，基地面積約2483平方公尺。

苗縣府水利處表示，苑裡鎮全民運動館將設置多功能球場、體適能中心、飛輪教室、韻律教室、桌球教室、綜合球場等，建物外觀則將融入稻浪、藺草編織元素等。

由於新建的苑裡全民運動館位於中正國小不遠，苗縣府強調，將安排學生上下學、學生接送通行、里民活動使用等路線。

苑裡全民運動館今動土。（記者蔡政珉攝）

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