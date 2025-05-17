新北市「環保小局長」活動 劉和然任講師談環保觀念

新北市副市長劉和然擔任主講人，以自身環保實務與行政歷練，與全市小局長們對談互動。（記者翁聿煌攝）

2025/05/17 13:04

〔記者翁聿煌／新北報導〕邁入第12年的新北市「環保小局長計畫」17日舉辦這屆課程最終堂「環保行動小公民」，邀請副市長劉和然擔任主講人，以自身環保實務與行政歷練，與全市小局長們對談互動，分享政策推動背後的真實故事與挑戰，並勉勵孩子們勇於實踐，為未來播下改變的種子。

劉和然指出，環境教育的意義不僅在於知識的傳遞，更重要的是開始行動，環保行動可以是解決環境問題的解方，也可以是阻止污染的發生，更可以是生活中的小習慣，以「環保小局長計畫」為例，從推動之初就強調一定要傳遞小局長可以使用到的環保知識，並且要讓身邊的人響應。政策的改變，需要時間與溝通，但最深遠的改變，來自一代人的價值選擇，小局長們正是改變及行動的起點。

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小局長們在課程中踴躍分享一整年來的學習心得與環保行動成果，文德國小李奕瑤認為，很開心能夠在小局長的課程中與來自不同學校的朋友一同學習環境保護相關知識；麗園國小陳育彥希望，未來能夠到課程中體驗到的食物銀行盡一份心力，協助將食物資源進行有效分配並減少食物的浪費；三芝國小陳妍錚則表示對於在學校中學習不到的環保課程印象深刻，並會將相關知識帶給身邊的朋友與家人，一同實踐環境永續。

劉和然也藉此機會向小局長分享當初推動環保小局長計畫的初衷，身為教育工作者，劉和然最在意小局長能從課程體驗中建立環保素養，強調環保不是背誦課文，而是能不能在生活中做出選擇，並堅持去做對的事。

新北市第12屆環保小局長課程，副市長劉和然（中左）到場授課。（記者翁聿煌攝）

十分國小詹佩穎分享認為平溪的天燈觀光推廣與環境保護間，需要有更完整的公民對話。（記者翁聿煌攝）

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