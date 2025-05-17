2成民眾曾遭遇外貌不友善 陽光基金會串聯6城市推517臉部平權日

血管瘤患者立丞（化名）曾因外貌遭開除，如今投身臉部平權運動，進入校園分享。（陽光基金會提供）

2025/05/17 12:54

〔記者吳柏軒／台北報導〕陽光基金會最新調查，台灣每5人就有1人因外貌遭遇不友善對待，包含取外號、取笑、言語批評等，顏損者也因外表恐驚擾客人或不適合而遭當場開除！為推廣517臉部平權日，串聯台北、桃園、台中、嘉義、高雄及花蓮等6個城市，透過闖關遊戲、舞台表演、展覽及說故事，增進社會彼此理解。

血管瘤患者立丞（化名）曾在連鎖餐廳服務時，被巡店的經理以外表不適合為由當場開除！另名患者阿光（化名）雖通過面試，但因工作會與顧客高度互動，被以顏面腫瘤會驚擾客人而取消錄用。

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陽光基金會指出，顏損者只要外貌不符合主流審美，都有可能痛失一展長才的機會，但陽光強調，顏面外觀如何與工作能力並無法畫上等號，社會唯有「不見外」才能讓身懷絕技與工作熱忱的人實現自我。

陽光也公布最新調查，透過市調公司4月6日到10日電話訪問，抽樣18歲以上手機使用者，完成1123名訪問，進行「台灣民眾對外貌的意向與經驗調查」；結果顯示，約每5人中就有1人曾經歷至少一項因外貌而產生的不友善對待。

不友善對待中，以被取不喜歡的外號最常見，比例達19.3％，其次依序為遭取笑17.3％、受到言語批評15.5％、被他人多看一眼14.9％、被他人刻意保持距離5.3％，以及在網路上遭遇不友善1.8％。陽光認為，顯示因外貌引發的社會互動壓力依然普遍，推動臉部平權的工作仍需持續。

另外，延續去年顏損者求職經驗調查，今年也針對求職與工作經驗提問，民調顯示，進入職場有7.6％因外貌遭遇不友善，包含被同事、主管開玩笑或取綽號、被評論外貌等，而女性、18歲到29歲、受雇者以及對自己身體特徵感到困擾者，都比其他族群更易碰到外貌不友善。

今日5月17日，陽光自2010年起響應英國行動，2014年起在台灣推廣今日為「臉部平權日｣，今年更在台北、桃園、台中、嘉義、高雄及花蓮等6個城市舉辦各式精采活動，融合闖關遊戲、舞台表演、展覽及說故事等，邀請眾人進入一場充滿趣味與啟發的平權之旅。

陽光基金會公布114年最新「台灣民眾對外貌的意向與經驗調查」，每5人就有1人因外貌遭遇不友善對待。（陽光基金會提供）

陽光基金會推廣517臉部平權日，在全台串聯6個城市發起總動員，邀請民眾一起進入充滿趣味與啟發的平權之旅。（陽光基金會提供）

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