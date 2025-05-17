世壯運場館看板資訊太簡化遭批 新北體育局：單純提供場地位置

民眾認為世壯運場館看板資訊內容太簡化。（摘自靠北世壯運粉專）

2025/05/17 12:53

〔記者翁聿煌／新北報導〕世界壯年運動會自5月17日至5月30日在新北市和台北市舉辦，有新北市民在捷運新店線的新店區公所站出口看到比賽場地之一的新店國民運動中心「世壯運場館資訊」看板，民眾批評內容太過簡化、徒具形式，應該更豐富些，可包含比賽時間、地點、地圖與項目，讓市民能更多參與，新北市體育局回應，該看板僅單純提供場地位置資訊，更多詳細比賽資訊均以官網為主，以免更動調整，造成民眾誤會。

有民眾在「靠北世壯運」粉專上指出，在捷運出口看到這塊「世壯運場館資訊」看板，瞬間陷入哲學思考：這到底是給誰看的？沒有時間，沒有地點，沒有項目，沒有地圖——只有一個氣勢磅礡的標題，資訊密度低到連 QR code 都不好意思出現。

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他認為，如果是給通勤族看，他們早就熟門熟路，真正需要的是「什麼項目、會在什麼時間在這裡比」。如果是給來參賽或觀賽的外地人看……不好意思，人都已經走出捷運站，快要到場館門口了，這塊看板除了傳達「你來對了哦！（大概）」，實在也沒什麼幫助。

看得出來這應該是做了公版、統一印製，再派人力裝設在各大交通節點。但說真的，還不如乾脆貼個 QR code，至少點下去還會有點資訊。

許多網民也在下面留言開酸「用火烤試試看。搞不好是特殊墨水」、「步行兩分鐘有含問路或迷路的時間嗎？先讓選手打卡簽到」、「可能是羽球？看壯寶在揮拍，如果不是就沒救了」、「字那麼小是給誰看的啦」、「看起來是留言板XD」、「這年頭誰不會用google路線規劃，與其印這些資訊板不如直接設個箭嘴指示牌，還有指示公交不要誤點 」、「對阿，至少要有個QR code 暈」、「靠好心台灣人帶路了」、「擺個Google 路線路很難嗎⋯⋯」

新北市體育局表示，捷運出口的看板，單純提供場地位置資訊，更多詳細比賽資訊均以官網為主，以免更動調整，造成民眾誤會撲空，另外在新店國民運動中心入口，也有其餘的相關詳細資訊，歡迎民眾一起為選手加油。

新北市體育局指新店國民運動中心入口有詳細賽事資訊。（記者翁聿煌攝）

新北市體育局指新店國民運動中心入口有詳細賽事資訊。（記者翁聿煌攝）

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