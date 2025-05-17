竹崎鹿麻產車站整修重啟 阿里山林鐵新機關車上路時間曝光

竹崎鹿麻產車站今重新啟用，阿里山林鐵火車停靠，吸引遊客目光。（記者王善嬿攝）

2025/05/17 12:45

〔記者王善嬿／嘉義報導〕阿里山林業鐵路及文化資產管理處斥資2600萬元，整修已逾50年的竹崎鄉鹿麻產車站，並優化戶外空間，去年底完工，2月委由鹿滿社區發展協會標租營運，今重新啟用，林鐵處副處長周恆凱表示，除每天一列次定期列車停靠鹿麻產車站，新採購機關車與車廂，第一批9月將開始測試，預計明年中投入營運。

鹿麻產車站重新啟用典禮今上午舉行，嘉義縣長翁章梁、縣議會議長張明達、竹崎鄉長曾亮哲等人與會，期盼鹿麻產車站在社區協會承接營運下，帶動地方農產及觀光產業。

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翁章梁說，之前任職現改制農業部的農委會副主委時，林鐵處已著手規劃在林鐵沿線採郵輪式列車，透過停靠車站、社區導覽，讓旅客能深入認識沿線社區及人文風光。旅客到站後，需要有人介紹、導覽，感謝鹿滿社區發展協會承接此工作，林鐵近年逐步整建、營造沿線車站觀光，如今鹿麻產車站開放，讓更多人透過不同管道進入竹崎，至觀音瀑布風景區等景點觀光。

周恆凱表示，去年完成鹿麻產車站站體整修及周邊景觀優化工程，今年2月委由鹿滿社區發展協會標租營運商店及場站空間，讓在地人說在地的故事，營造鹿麻產車站成為阿里山林鐵旅遊軸帶新據點。

周恆凱說，林鐵處新採購9輛機關車、48列車廂，第一組列車預計9月到林鐵路線測試，6個月測試完成將呈報交通部核定營運，預計明年中加入林鐵營運，屆時新舊列車將重新編組，規劃以竹崎車站及奮起湖車站為起迄站，再發展往上、往下沿線車站的區間、定期列車，讓旅客有機會停留沿線車站、周邊社區，帶動阿里山林鐵軸線發展。

鹿滿社區發展協會理事長林乙均說，協會標租營運鹿麻產車站，並打造「小鹿尋物」品牌及賣店，推廣在地農特產，另活化站長宿舍空間為常設展覽空間，現在展出藝術家陳振龍及陶藝家李俊蘭的創作作品，實習秋田犬站長「波吉」也將不定期在車站與旅客互動。

鹿麻產車站實習站長秋田犬「波吉」今超萌迎賓。（記者王善嬿攝）

嘉義縣長翁章梁、議長張明達等人今出席鹿麻產車站啟用典禮，見證鹿滿社區發展協會進駐營運。（記者王善嬿攝）

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