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    屏東好客米食節今明舉行 屏東公園千人打粄、千盤美食

    屏東好客米食節今明兩天在屏東公園舉行。（記者葉永騫攝）

    屏東好客米食節今明兩天在屏東公園舉行。（記者葉永騫攝）

    2025/05/17 12:45

    〔記者葉永騫／屏東報導〕2025年「屏東好客米食節」今（17）日、明兩天在屏東公園熱鬧登場，今年主打「千人打粄」、「千盤米食」、「好客音樂饗宴」系列活動，以濃厚的米香和人情味，喚醒大家記憶中的米食文化，縣長周春米表示，歡迎大家來品嚐客家美食。

    這次的屏東好客米食節有「千人打粄」體驗，現場號召了近千名民眾共同製作五款經典客家粄食，包括紅粄、艾粄、芋頭粄、籮蔔粄與彩色茲粑，揉粄、搗粄、成型，每道工序都展現了團結與協作精神，不僅延續了客庄節慶文化，也讓大小朋友都玩得不亦樂乎，現場邀集在地客庄職人與特色米食業者參與，展現屏東多元的米食創意，超過50組在地小農、職人與米食品牌進駐「好米市集」、「好食市集」，現場不僅能嚐到道地風味，更推出每日1000份限量免費品嚐，讓民眾大飽口福，音樂舞台區「好客音樂饗宴」則邀請多組在地表演團體登台，從傳統樂音到現代曲風輪番演出，讓公園洋溢著米香與旋律交織的歡樂氛圍。

    縣長周春米表示，好客米食節從高樹、佳冬再移到屏東市，讓更多人了解客家文化的豐富和多元，今年更結合「米食地圖馬拉松」集章活動，串聯10家優質米食名店，讓大家來評鑑打卡並且有摸彩的活動，屏東縣有8個客家鄉鎮加一個原民鄉，相當多元的文化，這次的活動持續到明（18）日，邀請全國民眾攜家帶眷來屏東公園，一同體驗千人打粄的趣味、品嚐千盤米食的風味，感受屏東客庄滿滿的好客精神與米香魅力。

    屏東好客米食節今明兩天在屏東公園公園舉行，現場有50組攤位。（記者葉永騫攝）

    屏東好客米食節今明兩天在屏東公園公園舉行，現場有50組攤位。（記者葉永騫攝）

    屏東好客米食節親子一起打粄做美食。（記者葉永騫攝）

    屏東好客米食節親子一起打粄做美食。（記者葉永騫攝）

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