南投機關王大賽206名學生較勁 盼延續去年世界賽奪銅佳績

2025世界機關王大賽南投縣初賽，17日在漳興國小舉行，有來自縣內國中小學組成的83支隊伍共206名學生參賽。（記者張協昇攝）

2025/05/17 12:41

〔記者張協昇／南投報導〕去年世界機關王大賽，南投縣學生代表台灣參加在印尼舉辦的世界賽，抱回銅牌獎，2025世界機關王大賽南投縣初賽，今（17日）在南投市漳興國小舉行，有來自縣內國中小學組成的83支隊伍共206名學生參賽，應用課堂中所學合力組合積木及編寫程式，腦力激盪發揮巧思及創意完成作品，希望今年能繼續代表台灣參加在靜宜大學舉行的世界賽，為南投及台灣爭光。

南投縣政府教育處表示，2025世界機關王大賽南投縣初賽，分為GreenMech機關整合賽基礎組及進階組、R4M機器人任務賽基礎組、GMJr科學小創客和程式小創客競賽，參賽選手依課堂中所學科學概念、科技知識，透過積木動手實作完成作品，除須展現科技創新作為，部份組別還要編寫程式。

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教育處指出，2024世界機關王大賽，縣內中寮鄉至誠國小一路過關斬將，先後拿到縣賽第一名及台灣賽銀牌獎，並代表台灣隊到印尼參加世界賽，打敗世界各國優秀選手，第一次參賽就抱回銅牌獎，顯示縣內許多偏鄉小校，雖然教育資源可能不若都會區學校，但只要學生認真學習，專注投入，一樣能展現才能，在世界舞台發光發熱。

南投縣副縣長王瑞德也表示，世界機關王大賽分為數個組別，循序漸進培養不同年齡層小孩的組合及思考等能力，除將課堂所學應用於實務操作，也讓學生能從中學習到團隊合作精神，是一種寓教於樂、極具啟發性教育意義的活動，也可達到推動創意科學教育目的，值得擴大舉辦、大力推廣。

世界機關王大賽南投縣初賽，參賽學生聚精會神合力組合積木，發揮團隊合作精神。（記者張協昇攝）

世界機關王大賽，參賽學生必須應用課堂中所學的科技知識，合力完成作品。（記者張協昇攝）

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