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    基隆下水道施工愛三、仁二路口將封車道 尖峰時段交通影響大

    基隆市愛三路與仁二路口下水道施工將封閉車道，對愛三路交通影響大。（記者盧賢秀攝）

    基隆市愛三路與仁二路口下水道施工將封閉車道，對愛三路交通影響大。（記者盧賢秀攝）

    2025/05/17 12:24

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市污水下水道工程5月20日起在市中心的愛三路和精一路設立工作井立坑作業，20至24日將封閉2車道30公尺長，25日以後就圍設1車道，為期1年半，上下班尖峰時期愛三路的交通恐受影響，提醒民眾繞道。

    市府工務處指出，基隆市的污水下水道建設第三期計畫，2023年9月進入市中心陸續施工，預計5月20日起在仁愛區愛三路與仁二路交叉口及精一路與南榮路交叉口，進行工作井立坑等作業。

    工務處下水道科長高力山表示，愛三路、仁二路交叉口（仁愛眼鏡前）5月20日至24日上午7點至晚上11時點進行工作井立坑作業，將圍設2車道、30公尺長。由於地處廟口前，這2車道是愛三路左轉仁二路往二信循環站的車道，市府將右二車道改為直行與左轉車道，但對公車等通行仍影響大，工務處安排3位義交人員協助指揮交通，5月25日後將只圍設1車道；另精一路、南榮路交叉口封閉，往愛三路方向亦將圍設1車道施工。

    工務處指出，愛三路與仁二路口，20日至25日因大型機具進駐，圍設車道範圍較大，之後推進作業，只需圍1車道即可，為期1年半左右。

    高力山指出，愛三路段污水管線工程是北港系統銜接到東一截流站的重要節點，工程完成後，市區的污水將經由截流站送到和平島污水處理廠，使基隆市污水下水道建設邁進一大步，施工期間尖峰時段對交通造成影響，請民眾儘量繞道，也依交通維持計畫，請義交協助疏導交通。

    基隆愛三路與仁二路口20日至25日將封閉2車道施工。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛三路與仁二路口20日至25日將封閉2車道施工。（記者盧賢秀攝）

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