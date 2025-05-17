鶯歌公三公園啟用 三鶯線陶瓷老街站「4點一線」串聯觀光廊帶

新北市長侯友宜參加鶯歌公三公園啟用，與現場民眾同樂。（記者翁聿煌攝）

2025/05/17 12:12

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北捷運三鶯線目前工程進度達87.43%，預計今年底完工，同步建設的「三鶯5公園」，17日舉辦LB09陶瓷老街站旁「公三公園」啟用，設置全新共融性遊具，提供不同年齡層的大小朋友玩樂，市長侯友宜出席參觀體驗外，也宣布「親子同樂會」一日限定版野餐市集系列活動開跑。

侯友宜說明，鶯歌區共有鶯歌、陶瓷老街、國華、永吉公園和鶯桃福德站5座車站，鄰近都有特色公園，提升市民生活品質，繼去年新北捷運局首座建造的共融遊具特色「國華公園」啟用後，位於陶瓷老街站旁的公三公園全新遊具也開放使用，由南鶯里認養，並以共融公園為重點，規劃出市民同樂、遊戲、發展能力的空間。

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公園內設置小朋友喜愛的溜滑梯、盪鞦韆，並導入無障礙設計的蹺蹺板及旋轉盤等遊戲場設施，也有為長輩打造的多項體健設施，如壓腿器、雙人大轉輪、雙人滑步機、三人上肢牽引等設施，要讓公三公園成為所有市民共融共享的友善空間，並成為綠意新地標。

侯友宜指出，三鶯線陶瓷老街站串聯鶯歌觀光廊帶，車站站體、公三公園、「有趣」公共藝術及陶瓷老街，4個點與三鶯線的「4點一線」，形塑完整的觀光休憩廊帶。

鶯歌區長曾明華說，三號公園不僅鄰近陶瓷老街，又位於住宅密集區域，是鶯歌居民相當重要的休憩空間。為此，捷運局特別建置各式兒童遊戲設施，以及可供成年族群舒展筋骨的體健設備，期待未來捷運三鶯線開通，正式實現出站即公園、站站有公園的理念，除了帶來便捷的交通網絡，更有助於提升周遭市民的生活品質，活絡商業活動。

新北捷運三鶯線LB09陶瓷老街站旁「公三公園」啟用，設置全新共融性遊具與公共藝術。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（後中）參加鶯歌公三公園啟用活動。（記者翁聿煌攝）

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