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    宜蘭特教師不當對待學生被監院糾正 縣府將強化教保員知能

    宜蘭2名特教生遭女代理教師不當對待被監察院糾正，縣府回應將強化教保員知能。（記者王峻祺攝）

    宜蘭2名特教生遭女代理教師不當對待被監察院糾正，縣府回應將強化教保員知能。（記者王峻祺攝）

    2025/05/17 12:12

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東某國小附設幼兒園2年前發生林姓代理教師不當對待2名特教生遭解聘，並被宜蘭地院判緩刑2年、賠償60萬元。監察院前天通過糾正案，認為宜蘭縣政府未善盡督導責任。縣府教育處今天回應，將強化教保員相關知能。

    林姓代理教師是校方第3次招聘獲聘，非具學前特殊教育相關科系，亦無專業經驗，入班即擔任導師，除須教導特教生外，尚需負責指導教師助理員，執行學童校園生活照顧需求，教學僅2.5個月就發生強制餵食、體罰及踹童等不當管教，引發外界譁然。

    案經宜蘭縣府行政調查屬實，但林師毫無悔意遭終止契約，還被罰緩6萬元，受害學童家長也提出司法訴訟，地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判處有期徒刑4月，緩刑2年，並應賠償60萬元。

    監委葉大華調查發現，校方未依程序積極處理且合理化林師不當行為，其他助理員還視而不見，未落實依法責任通報，遲至案件遭媒體揭露，認為宜蘭縣府案發前未及時補足學前特教班師資，事後也未完整清查應通報人員責任，並釐明其他受害學童遭不當對待情形，核有違失通過糾正。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    縣府教育處回應，針對本案件，縣府將在收到監察院正式糾正報告後，做好檢討及改善，並強化教保員相關知能，維護特教學生學習權益，避免類似事件發生。

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