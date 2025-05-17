早餐變午餐！ 台鐵社頭站轉轍器故障 平交道癱瘓逾1小時

台鐵社頭車站17日早上發生轉轍器故障，造成附近社斗路、中興路等平交道柵欄遲遲無法收起，不少用路人卡在平交道前超過1小時，交通動彈不得。（民眾提供）

2025/05/17 12:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕台鐵社頭車站今（17日）上午近9點發生轉轍器故障，導致社斗路、中興路等平交道柵欄放下後無法升起，不少用路人被困在平交道前超過1小時，交通嚴重癱瘓。受影響的不僅是汽機車駕駛，連台鐵班次也大幅誤點，彰化車站月台一度擠滿等待旅客，上班族與出遊民眾抱怨連連。

有民眾表示，一早出門買早餐準備返家，卻卡在社斗路平交道超過1小時，轉往中興路平交道仍遇同樣情況，「早餐都快變午餐了」，直言相當誇張。現場車流回堵嚴重，許多駕駛人坐在車上乾等，無奈神情全寫在臉上。

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不只路面交通受影響，台鐵列車也受到波及。彰化車站月台出現人潮擠爆情況，有人趕上班、有人計劃出遊，都因列車延誤只能苦等，有民眾無奈表示：「平交道卡住，連火車也卡住，今天注定遲到了。」

對此，台鐵發布簡訊表示，上午8時46分起社頭站EP盤面南端轉轍器燈號閃爍異常，影響東正線下行出發及西正線上行進站，導致列車無法正常進出。自社頭至田中間緊急改以複線運轉行車。經號誌單位派員查修，9時28分確認為繼電室電源故障，號誌人員於10:08修復，受影響列次計23列車班次、共648分鐘。

台鐵社頭站轉轍器故障，造成班次大誤點，彰化車站月台出現民眾擠爆月台狀況。（翻攝彰化踢爆網）

台鐵社頭站轉轍器故障，有列車行駛到平交道前停下，無法進站。（民眾提供）

台鐵社頭車站發生轉轍器故障，導致社斗路、中興路等平交道柵欄放下後無法升起。（民眾提供）

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