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    會考社會科帶非應試用品違規最多 1考生涉作弊

    今天國中教育會考第1節考社會科，根據初步統計，以考生於考試期間隨身放置非應試用品的違規最多（23件）；另有1名考生試圖取得其他考生答案，被提報作弊違規，圖為考生準備情形。（記者方賓照攝）

    今天國中教育會考第1節考社會科，根據初步統計，以考生於考試期間隨身放置非應試用品的違規最多（23件）；另有1名考生試圖取得其他考生答案，被提報作弊違規，圖為考生準備情形。（記者方賓照攝）

    2025/05/17 12:18

    〔中央社〕今天國中教育會考第1節考社會科，根據初步統計，以考生於考試期間隨身放置非應試用品的違規最多（23件）；另有1名考生試圖取得其他考生答案，被提報作弊違規。

    114年國中教育會考今天舉行第1天考試，第1節考社會，17萬5247人報名，2052人缺考，缺考率1.17%，教育部於社會科考完後與台中的全國試務會闈外辦公室視訊連線，說明試務狀況。

    根據初步統計，社會科違規以「於考試期間隨身放置非應試用品」23件最多，其次是「於考試說明時段內提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止」有16件、「於考試期間放置於試場前後方的非應試用品發出聲響」的違規有10件。

    全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，根據考區回報，考生隨身放置的非應試用品包括文宣品、普拿疼盒子等，這些違規彙整後會先提報各考區試務會，再提交全國違規事件處理會議討論。

    另外，會考社會科有1件違規涉及作弊，違規事項為「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確，或相互作弊事實明確」。

    王延煌說明，根據考區回報，這名考生試圖取得隔壁座位考生的答案，因此被提報違規並記錄，之後將提交全國違規事件處理會議討論如何處理。

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