會考社會科帶非應試用品違規最多 1考生涉作弊

今天國中教育會考第1節考社會科，根據初步統計，以考生於考試期間隨身放置非應試用品的違規最多（23件）；另有1名考生試圖取得其他考生答案，被提報作弊違規，圖為考生準備情形。（記者方賓照攝）

2025/05/17 12:18

〔中央社〕今天國中教育會考第1節考社會科，根據初步統計，以考生於考試期間隨身放置非應試用品的違規最多（23件）；另有1名考生試圖取得其他考生答案，被提報作弊違規。

114年國中教育會考今天舉行第1天考試，第1節考社會，17萬5247人報名，2052人缺考，缺考率1.17%，教育部於社會科考完後與台中的全國試務會闈外辦公室視訊連線，說明試務狀況。

請繼續往下閱讀...

根據初步統計，社會科違規以「於考試期間隨身放置非應試用品」23件最多，其次是「於考試說明時段內提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試委員制止一次後停止」有16件、「於考試期間放置於試場前後方的非應試用品發出聲響」的違規有10件。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌表示，根據考區回報，考生隨身放置的非應試用品包括文宣品、普拿疼盒子等，這些違規彙整後會先提報各考區試務會，再提交全國違規事件處理會議討論。

另外，會考社會科有1件違規涉及作弊，違規事項為「於試場內取得或提供他人答案作弊事實明確，或相互作弊事實明確」。

王延煌說明，根據考區回報，這名考生試圖取得隔壁座位考生的答案，因此被提報違規並記錄，之後將提交全國違規事件處理會議討論如何處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法