東豐快「十年斷橋」合攏 盧秀燕19日視察

「東勢-豐原生活圈快速道路」跨越大甲溪的橋梁部分已於4月底合攏。（台中市府提供）

2025/05/17 12:02

〔記者張軒哲／台中報導〕受到台中東勢居民期待的「東勢-豐原生活圈快速道路」於2014年動工，因環評等問題2度停工，致東豐快速道路跨越大甲溪工程中斷，形成「斷橋」，一度成為東勢獨特景觀之一。跨越大甲溪的橋梁部分已於4月底合攏，終結山城居民10年的「斷橋惡夢」。台中市長盧秀燕19日將至東豐快速道路，進行跨越大甲溪橋梁舊橋接合視察。

東豐快速道路因環評等問題2度停工，第4、5標工程雖完工，因第1、2、3標停工卡關，致東豐快速道路跨越大甲溪工程中斷，形成「斷橋」，成為東豐綠廊沿線獨特景觀，吸引遊客拍照。盧秀燕上任後推動復工，目前第1、3標施工中，第2標也進入細部設計。

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台中市府指出，東豐快速道路全長9.6公里，分為5標辦理，日前第3標與第4標順利接合銜接，其中東勢至石岡段預計於明年完工並優先通車，預計2029年全線通車；因應石岡區匝道施工需求，市府建設局將自5月20日起，於石岡區豐勢路九房巷26號至九房巷支線之間、長度約120公尺的路段，實施為期19個月的交通改道措施。市府提醒用路人行經施工區域時，請依照現場引導動線行駛，並減速慢行、注意行車安全。

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