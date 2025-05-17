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    秒殺！ 彰化土雞特賣會4台斤只要350元 婆媽敲碗下一場

    搶到頭香的阿嬤，為了買土雞，一大早6點就來排隊。（民眾提供）

    搶到頭香的阿嬤，為了買土雞，一大早6點就來排隊。（民眾提供）

    2025/05/17 11:29

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕買到就是賺到！超人氣的土雞特賣今天（17日）在鹿港鎮公所前廣場登場，由於每隻重約4台斤土雞只賣350元破盤價，大約是市價的5折，有阿嬤早上6點就來排隊搶頭香，因為要買給兒孫吃，直呼太便宜了！

    鹿港鎮肉雞產銷班第一班班長黃永松表示，今天準備了1500隻土雞，價格比市價便宜太多了，根本就是賠錢在賣。

    排隊搶到頭香的阿嬤說，為了一定要買到土雞，她一早起床後就來排隊，還好公所有搭帳篷，排前面的人都可以在帳篷可以遮太陽，就算等了3個多小時才買到，由於每個人可以買2隻，她覺得非常值得，要買回去跟兒孫分享。

    今天也同步有1000顆肉粽與500份三杯雞湯、500份香菇雞湯免費發放，最早來排隊的阿公，則是早上7點半就來排了，阿公說，能夠吃到好吃又免費的雞湯，超級開心。

    不過，也有民眾表示，土雞特賣會都是一年一次，難怪會這樣搶手，排隊人龍從廣場遶到公所旁的道路，希望能夠再開辦，鼓勵民眾食用國產土雞。

    土雞特賣會的價格每隻350元，約為市價的一半，每次都是大排長龍。（民眾提供）

    土雞特賣會的價格每隻350元，約為市價的一半，每次都是大排長龍。（民眾提供）

    鹿港鎮公所配合土雞特賣會，還有提供顆1000顆肉粽與500份三杯雞湯、500份香菇雞湯免費發放。（民眾提供）

    鹿港鎮公所配合土雞特賣會，還有提供顆1000顆肉粽與500份三杯雞湯、500份香菇雞湯免費發放。（民眾提供）

    鹿港鎮公所配合土雞特賣會，還有提供顆1000顆肉粽與500份三杯雞湯、500份香菇雞湯免費發放。（民眾提供）

    鹿港鎮公所配合土雞特賣會，還有提供顆1000顆肉粽與500份三杯雞湯、500份香菇雞湯免費發放。（民眾提供）

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