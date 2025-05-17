國中會考首節社會科關注環境 碳匯和綠能入考題

國中會考今天登場。（記者方賓照攝）

2025/05/17 11:23

〔記者林曉雲／台北報導〕今（114）年國中會考首節社會科考題，展現對社會公共議題和全球環境的關懷，考出碳匯、綠能等素材，鳳梨罐頭外銷、北大武山、台灣水庫、失智症等均入題，地理、歷史及公民跨科整合趨勢明顯，教育部國教輔導團解析，考生需要統整和轉譯知識能力，文字閱讀量和過去相當，應可從容答題，仍重視圖表解讀能力。

新北中平國中地理老師賈生玲表示，考題重視資料解讀和圖表轉譯能力，如第28題某國積極發展某種綠色能源為素材，考生需運用經緯度的概念轉譯圖中國家所在經緯度位置，判斷該國最可能發展哪項綠色能源及選擇的理由；另如第30題，以「碳匯」為素材，為達成2025年「碳中和」目標，各國除減少二氧化碳的排放之外，也要積極擴大國家的碳匯，學生根據題幹中對碳匯的解釋及相關知識概念判斷，若要增加一國碳匯，何種方法最為適切，題幹有說明碳匯一詞，考生讀懂題目就可答題。

請繼續往下閱讀...

高市明義國中歷史老師陳莉婷表示，考題取材有新意，歷史考出18題，包括墨西哥博物館、伊朗高原和印度發展等入題，很符合新課綱，跨冊和跨單位命題明顯，考生要有融會貫通能力，如第33題以某一時期台灣鳳梨罐頭銷售至美國、日本、中國及西德的官方統計數據為素材，學生須從表中的年分與統計數字的變化判斷，何者可能是中國；另第31題以去北大武山登山，在山路上看到的歷史建築與紀念碑碑文為素材，學生須根據題文中摘譯的碑文內容及撰碑者身分，判斷這些歷史建築興建的時局背景為何。

高市路竹高中公民老師師秀玲表示，圖表解釋如第26題以甲國近30年間已婚女性勞動參與率為素材，學生依據圖中，「尚無子女」、「家中有未滿6歲子女」以及「家中子女均在6歲以上」之百分比與時間關聯性，推論該國的勞動參與存在何種現象，因勞動人權納入新課綱，今年考出2題，比去年多1題；生活題如第36題以老師安排同學至地方法院參觀，4人在模擬法庭中扮演不同角色為素材，學生需運用學科知識判斷圖中各角色的台詞，與我國相關法律規定何者最適當。

此外，師秀玲解析今年試題取材與時事新聞相連結，著重學科知識的實用性，如第38題以新聞報導有位失智症患者將土地、房屋贈送給陌生人的糾紛為素材，學生須判斷律師的建議是希望達成何項法律效果。社會科共有2052人缺考、佔比1.17％，有名考生試圖取得隔壁考生答案涉觸一般舞弊。

國中會考首節考社會科，教育部政次張廖萬堅（右二）主持教育部國教輔導團老師們對試題的評析，今年考題關注環境和公共議題，也與新聞時事結合，考生答題多須融會貫通。（記者林曉雲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法