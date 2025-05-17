國中會考首節社會科題目偏硬 台北市554人缺考

114年國中教育會考今（17）日登場。（記者方賓照攝）

2025/05/17 11:27

〔記者劉詠韻／台北報導〕114年國中教育會考今（17）日登場，首日考科為社會、數學、國文與寫作測驗，並從上午8點30分考社會科至9點40分結束，統計社會缺考人數157人，台北考區共計2萬201人考生應試，台北市考區設置27所考場，總共653個試場。

台北試場分別在建國高中、第一女子高級中學、開南高中、中山女高中、大同高中、師範大學附屬高中、松山高級工農職業學校、明倫高中、陽明高中、立士林高級商業職業學校、百齡高中、內湖高級工業職業學校、內湖高中、立南港高級工業職業學校、立木柵高級工業職業學校、萬芳高中、滬江高中、和平高中、中崙高中、成淵高中、復興高中、金甌女中、松山高中、文山特殊教育學校、啟聰學校、大直高中、芳和實驗中學。

請繼續往下閱讀...

台北試場首節社會科考，應到考生為20202人，實到考生人數為19648，缺考統計554人，到考率約97.26%，缺考率2.74%。陳姓家長受訪表示，社會科題目對孩子來說偏難，剛才看見許多孩子出考場時滿臉憂愁，也擔心影響女兒後續考試的心情，因此當下並未多問。

試場外，有多名會考生家長自行攜帶椅子在教室等候，或提著已經買好的飲料犒勞辛苦備試的孩子。北市教育局說，目前考試情況尚於控制內，秩序良好，考生均順利進行考試。

114年國中教育會考今（17）日登場，許多考生把握最後衝刺時間。（記者方賓照攝）

台北考區共計2萬201人考生應試，台北市考區共設置27所考場，圖為建國高中。 （記者劉詠韻攝）

試場外有多名會考生家長自行攜帶椅子在教室等候。（記者劉詠韻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法