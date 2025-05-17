80多公分綠蠵龜落難貢寮舊養殖場 今日金山野放回家

熱心民眾王先生於4月17日在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場發現一隻海龜受困，海巡署、新北市動保處等單位組成救援團隊成功捕撈救援，經過一段時間養護，綠蠵龜今天在金山野放。圖為5月2日救援情況。（新北市動保處提供）

2025/05/17 11:12

〔記者黃子暘／新北報導〕落難海龜要回家了！熱心民眾王先生於4月17日在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場發現一隻海龜受困，新北市府動物保護防疫處獲報後與中華鯨豚協會前往處理，確認受困海龜是一級保育類野生動物「綠蠵龜」，後續與海巡署、海洋保育署組成救援小組在5月2日啟動撈捕救援作業，成功將其送往新北市海洋保育教育園區照養，今（17）日安排在金山老街海沙灘野放。

動保處長楊淑方說明，4月17日，王先生通報馬崗漁港舊養殖池發現綠蠵龜受困，動保處、中華鯨豚協會等機關持續監控與評估，4月22日現勘發現綠蠵龜背甲附著藻類、池內退潮時水深約130公分，4月24日測得體長約80至90公，4月29日觀察到其仍活動於排水口周邊，頭部尖端疑有傷口或附著大型藤壺；依據過往經驗，海龜多能隨潮汐自行脫困，但是這隻綠蠵龜多日未遇大潮，且出現長期未進食、體力明顯下降等現象，因此啟動撈捕救援行動。

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楊淑方表示，4月30日至5月2日為大潮期間，水位適合進行救援，動保處出動6名專業潛水員，於5月2日下午3點退潮時展開救援，由中華鯨豚協會秘書長曾鉦琮擔任指揮官，救援小組分工合作，20分鐘順利救援綠蠵龜；初步檢查綠蠵龜體力明顯下降，推測因養殖池內缺乏食物，導致長期未進食，首次血液檢查結果顯示白血球偏高，推估與體力不佳及感染有關，其餘指數還在正常範圍內，因此予以持續觀察照護，待恢復健康後野放。

動保處介紹，綠蠵龜是我國一級保育類野生動物，以海草及大型海藻為主食，因體內累積大量綠色色素而呈淡綠色，也因此得名；新北市作為最北端城市，擁有145公里海岸線，東北、北部及西北部臨海，生態資源豐富，有多種珍稀野生動物出沒紀錄，包括小虎鯨、長吻真海豚、瓶鼻海豚、瓜頭鯨、小抹香鯨、綠蠵龜及玳瑁等。

動保處呼籲，民眾若發現鯨豚或海龜擱淺，應保持安靜、避免圍觀或擅自觸碰，並透過「全國海洋保育類野生動物救援組織網系統」或撥打118通報，一起守護台灣海洋生態。

熱心民眾王先生於4月17日在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場發現一隻海龜受困，海巡署、新北市動保處等單位組成救援團隊成功捕撈救援，經過一段時間養護，綠蠵龜今天在金山野放。圖為5月2日救援情況。（新北市動保處提供）

熱心民眾王先生於4月17日在新北市貢寮區馬崗漁港舊養殖場發現一隻海龜受困，海巡署、新北市動保處等單位組成救援團隊成功捕撈救援，經過一段時間養護，綠蠵龜今天在金山野放。圖為5月2日救援情況。（新北市動保處提供）

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