世壯運傳弊端？顏若芳揭北市府動員工讀生撕「中國製造」標籤

民進黨北市議員顏若芳今又揭露，台北市政府疑動員工讀生撕除世壯運編織袋的「中國製造」標籤，直言好端端的國際賽事淪為大型弊案。（顏若芳研究室提供）

2025/05/17 11:06

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會今（17日）晚間迎來開幕，不過民進黨籍北市議員顏若芳今又揭露，台北市政府疑動員工讀生撕除世壯運編織袋的「中國製造」標籤，直言好端端的國際賽事淪為大型弊案，批評北市府嚴重瀆職，恐背負刑責。

顏若芳表示，近日接獲一名世壯運工讀生陳情，指今晚開幕典禮座位上會有一袋裝有可樂果、乖乖等餅乾品項的「世壯運編織袋」，但袋子其實是中國製造，而主辦單位為了掩人耳目，還動員工讀生撕去內有「中國製造」文字的標籤，而這名陳情的工讀生，就是負責銷毀標籤的其中一員。

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顏若芳質疑，世壯運的標案已明確規範禁止使用中國製產品，而市府動員工讀生撕去原產地標籤的動作，更是公務員違背職務、損害公眾利益，恐嚴重觸犯《刑法》131條的瀆職罪，另外，委辦廠商也可能因而受到法律制裁。

顏若芳說，這些中國製編織袋，照理說必須全部回收，但今晚就要開幕式了，北市府要不要發放出去？台北市長蔣萬安不是神隱，一定就是裝傻講廢話、意圖蒙混過關。世壯運已經夠臭了，如今又將蒙上違法瀆職的惡名，可說是臭不可聞，國際盛事卻找了工讀生來犯罪，被台北市政府搞成犯罪事件、大型弊案，結果國民黨和北市府依然不思要如何改善，反而是用力在遮掩犯罪、轉移焦點、造謠總統府蹭世壯運，簡直爛到不可思議。

她也酸說，本以為世壯運是一個讓世界看到台灣的機會，想不到蔣萬安是要藉世壯運讓全球看到「中國製造」、為中國大外宣，悲哀死了。

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