扯！五寶媽獨留1歲多女嬰在車內已脫水 雲林社會局要開罰

虎尾若瑟醫院停車場昨傳出女嬰受困車內。（記者李文德攝）

2025/05/17 11:18

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣虎尾若瑟醫院戶外停車場，昨（16）日傳出1歲3個月女嬰在大熱天受困車內事件，熱心民眾聞嬰兒哭聲，緊急開車門散熱，更將女嬰送院，此舉被民眾發上網後，也引起一番批評。對此，縣府社會處表示，將依兒少法規定開罰3000至1萬5000元罰鍰並請家長親職教育輔導。

有民眾昨晚在臉書社群貼文章，在若瑟醫院停車場聽聞淒厲的嬰兒哭聲，循音發現一輛休旅車內一名嬰兒困在車內，且車門只有開微微縫隙。當天天氣高溫，驚覺小朋友整個臉通紅、精神恍惚、頭髮已經濕透，甚至眼睛腫脹。眼見不對，將該輛未上鎖的車輛趕緊開車門，並通知友人報警，並請急診護理人員協助。護理師趕緊把小孩抱進去。

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民眾貼文指出，從發現小朋友到媽媽出現過了半小時左右。媽媽說帶另名小朋友去看牙幾分鐘就下來，更讓民眾怒批「這是拿孩子的命開玩笑」，此文發布後網路輿論炸鍋，紛紛留言「太扯！」、「傻眼有夠誇張」、「真的很有事」。

若瑟醫院急診室主任侯鐘閎表示，該名女嬰1歲3個月，送到急診時體溫偏高，有脫水症狀，立即幫她脫去溼衣並安排在陰涼處觀察，所幸並無大礙。

侯鐘閎指出，近年夏季氣溫高，密閉車內溫度可能飆升至60至70度，無論成人或兒童皆可能缺氧、高溫導致脫水、中暑，尤其嬰兒中樞神經發育尚未成熟，對於高溫與脫水耐受力較低，可能短短十幾分鐘就會出現危險症狀。

據了解，該名母親育有5名子女，當天是帶姊姊到醫院看診，下車時見女嬰熟睡，先讓孩子留在副駕駛座旁的汽車座椅，車窗有留縫隙，媽媽更表示有再前往車輛探視，對於此事非常懊悔將孩子獨自留在車上，經此事件後也有意識自身照顧能力上的不足，後續會配合醫囑追蹤孩子身體狀況並和家庭成員討論照顧分工。

縣府社會處長林文志指出，據兒童及少年福利與權益保障法第51條，6歲以下或有需要特別看護的兒童，不可讓他獨處或由不適當的人代為照顧，違反者，可依法裁罰3000至1萬5000元罰鍰，更需接受4至50小時親職教育輔導。

虎尾若瑟醫院停車場昨傳出女嬰受困車內。（記者李文德攝）

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