會考社會科中國共產黨、烏俄戰爭入題 台中考生：靠推論答題

會考社會科結束，台中考生認為今年考題難易適中，觀念必須清楚才能拿分。（記者蔡淑媛攝）

2025/05/17 11:02

〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中會考第一節社會科結束，台中有考生提及今年考到中國共產黨成立原因，由於課本不會把來由寫太清楚，必須從描述找出答案，透過當時歷史事件、年代等，找出答案，今年背誦題不多，考觀念及世界地圖念，國際題不少，烏俄戰爭也入題，考生認為今年題目長要看清楚，閱讀素養重要，感覺今年考量難易適中。

居仁國中葉同學表示，上課時讀到歷史事件時就要自己把原因弄清楚，因此中國共產黨成因，中國在巴黎和會對歐洲資本主義感失望，轉向俄國的革命，蕭姓和謝姓同學則以刪去法，找出答案。

請繼續往下閱讀...

今年社會科考了不少時事題，包括烏俄戰爭，俄國送天然氣到波羅的海經過的區域，提及歐盟制裁俄國，立陶宛也封住鐵路，造成天然氣送不到，提句該區域對俄國的功能重要性，考生認為，課本沒教過，因此必須從地圖及題目去推敲。

公民題也出題告訴乃論有哪些案件可以申請調解，要考觀念可調解的條件。

考生認為今年考題難易適中，葉同學認為，世界地圖要看熟，觀念要清楚，可以拿到分數，也有部分題型在模擬有考過；蕭同學則認為，今年背誦的題目少，不過觀念要融會貫通；謝同學則說，今年題目必須看仔細，不能粗心，看題目有點像考國文，閱讀素養很重要，題目看久一點就會了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法