世壯運新謎語？「四邊包繩」後又見「帕拉入口」 網友解答了

又有網友對現場擺設的告示牌「帕拉入口」感到疑惑。（擷取自臉書）

2025/05/17 12:00

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運將在今日開幕，但近日卻頻頻傳出出包。又有網友對現場擺設的告示牌「帕拉入口」感到疑惑。網友推敲後發現英文為「Paralympi」，應指帕拉林匹克運動，但認為直接翻成「帕拉入口」並不妥；也有看得懂的網友說：「我懂帕拉的意思但也覺得這樣標示很突兀，改用『帕拉選手入口』就好多了。」但也有網友表示，即便看得懂指帕拉林匹克運動，但也不知道是給選手還是給帕奧協會成員的入口。

雙北市壯運頻頻傳出爭議，先有網友路過松山文創園區時，發現世壯運宣傳看板上「台北歡迎您」的英文竟將台北拼錯成「TAIIPEI」；後來又有網友發現世壯運大型形象看板直接把給廠商的製作備註「四邊包繩不打洞」印出，成為網路上的謎因笑話。

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又有網友發現，現場一個指路牌寫著「貴賓&帕拉入口 VIP & Paralympi Entrance」將照片拍下PO網後，又引起一股討論。不少網友看了疑惑中文「帕拉入口」是什麼？紛紛留言：「翻譯的預算是真的被刪嗎」、「這到底又是什麼啦」、「帕拉梅拉入口」、「找個會翻譯的會死？」直到看到英文「Paralympi」，才大致了解應與帕奧有關。

但也有看得懂的網友表示，「我懂帕拉的意思但也覺得這樣標示很突兀，改用『帕拉選手入口』就好多了」、「推測是給帕奧協會成員的入口，而不是運動員入口，避開帕奧的原因可以理解，但翻成帕拉絕對不是最優解」。

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