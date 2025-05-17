為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    明天午後雷陣雨更旺盛 大台北、東北部有局部短延時豪雨

    氣象署提醒今天明天午後注意雷陣雨。（氣象署提供）

    氣象署提醒今天明天午後注意雷陣雨。（氣象署提供）

    2025/05/17 10:50

    〔記者吳亮儀／台北報導〕今明兩天（17日、18日）都是白天高溫但午後有雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報，今天午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

    氣象署預報員張承傳表示，要注意的是明天有一倒鋒面抵達北部海面、不會掠過台灣，但會讓東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

    他也指出，明天午後的雷陣雨會更旺盛，特別要注意的是大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其它地方的午後雷陣雨也會比今天更旺盛一點。

    氣溫部分，張承傳表示，這兩天週末假日各地都是高溫的天氣型態，各地白天高溫在30度到34度之間。

    氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週各地氣溫偏暖，大致為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，但第2週（5月24日~5月30日）鋒面較為接近，氣溫略降，各地降雨訊號略增加。

    氣象署公布未來「月長期天氣展望」，第二週起要注意降雨。（氣象署提供）

    氣象署公布未來「月長期天氣展望」，第二週起要注意降雨。（氣象署提供）

    氣象署在今天上午發布高溫資訊。（氣象署提供）

    氣象署在今天上午發布高溫資訊。（氣象署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播