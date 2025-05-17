明天午後雷陣雨更旺盛 大台北、東北部有局部短延時豪雨

氣象署提醒今天明天午後注意雷陣雨。（氣象署提供）

2025/05/17 10:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕今明兩天（17日、18日）都是白天高溫但午後有雷陣雨的天氣型態，中央氣象署預報，今天午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，中部以北地區及各地山區並有局部大雨發生的機率。

氣象署預報員張承傳表示，要注意的是明天有一倒鋒面抵達北部海面、不會掠過台灣，但會讓東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨。

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他也指出，明天午後的雷陣雨會更旺盛，特別要注意的是大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生的機率，其它地方的午後雷陣雨也會比今天更旺盛一點。

氣溫部分，張承傳表示，這兩天週末假日各地都是高溫的天氣型態，各地白天高溫在30度到34度之間。

氣象署也公布未來兩週的「月長期天氣展望」，模式預測未來兩週各地氣溫偏暖，大致為多雲到晴、午後有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，但第2週（5月24日~5月30日）鋒面較為接近，氣溫略降，各地降雨訊號略增加。

氣象署公布未來「月長期天氣展望」，第二週起要注意降雨。（氣象署提供）

氣象署在今天上午發布高溫資訊。（氣象署提供）

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