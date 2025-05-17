青少年科學最高殿堂 我獲美國Regeneron國際科展6個獎項

青少年科學最高殿堂，我國小將勇奪美國Regeneron國際科展6個獎項。（教育部提供）

2025/05/17 10:52

〔記者林曉雲／台北報導〕青少年科學最高殿堂、有青少年科學奧林匹亞之稱，2025年美國Regeneron國際科技展覽會傳回佳績，我國青少年科學家共拿下6個獎項，包括1個大會三等獎、3個大會四等獎，美國化學學會二等獎及美國數學學會榮譽獎兩項特別獎。

國立台灣科學教育館自今年初舉辦的「2025台灣國際科學展覽會」選拔19名學生、計12件作品代表參賽，小將們從全世界上千位參賽者中脫穎而出。總統賴清德、副總統蕭美琴、教育部長鄭英耀，以及駐美國芝加哥台北經濟文化辦事處長類延峰均於第一時間致賀。

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成績最好的是建中學生范忠悅及施翔程的作品「克雷伯氏肺炎菌莢膜型K47菌株之噬菌體分離及其莢膜多醣分解酶表現」。他們說明，克雷伯氏肺炎菌在免疫力低弱的人類個體，造成肺炎、尿路感染、菌血症等感染症，近年更流行於亞洲，由於它對抗生素的抗藥性逐漸增強，尋找替代療法是當前醫療的重大挑戰，他們的研究用噬菌體及莢膜多醣分解酶尋找替代療法，並藉由一系列實驗，篩選出可能具有莢膜多醣分解酶的噬菌體，評審們認為高中生能從廢水中成功純化出對克雷伯氏肺炎菌具專一性之噬菌體，難能可貴，獲大會微生物科三等獎殊榮。

此外，北一女學生陳筠臻以「探究螢光單體分子對激發複合體發光性質的影響及其應用」作品，獲大會化學科四等獎及特別獎美國化學學會二等獎，她說明，研究成果有助於快速從眾多不同的有機化學結構中，選擇最佳化的材料組合，使利用發光二極體所組成的顯示裝置，具有更高的亮度與更低的能耗，此成果可快速提供各式不同發光波長的材料，將可作為在發光二極體發光層材料、螢光感測器、生物成像等領域需求時的分子設計藍圖與指引。

今年賽事自5月10日至16日於美國俄亥俄州哥倫布市舉行，共有63個國家地區、1334件作品、1657位學生參賽。科教館館長劉火欽表示，此次代表團中有2件作品、5位同學為國三學生，雖未獲獎，但在國外也獲矚目。

劉火欽表示，我國也特別設立「台灣國際科學展覽會特別獎」，聘請國立中央大學物理系教授李文献、國立台灣師範大學資訊工程學系教授李忠謀、國立中央大學大氣科學學系教授林沛練、中央研究院生物醫學科學研究所副研究員黃聖言，擔任特別獎評審委員，評選出2名國外學生獲獎。

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