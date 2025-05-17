「頑童」高雄夜店開唱人潮塞爆大港橋 民憂「梨泰院事件」重演

夜店「浪際」周邊塞爆，全部都是年輕人。（土開公司提供）

2025/05/17 10:21

〔記者葛祐豪／高雄報導〕位於大港橋旁、被稱為高雄年輕人聖地的夜店「浪際」，昨（16日）晚請來饒舌團體「頑童」快閃，結果湧入爆滿數千人潮，大港橋上全部都是年輕人，民眾擔憂梨泰院事件重演；對此，高雄港區土地開發公司表示，會請主辦單位加強人力引導及疏散計畫。

「浪際」昨晚邀請饒舌團體「頑童」快閃，時間是11點至11點半，消息一出，昨晚8、9點通往「浪際」的大港橋，就出現人潮。雖然「浪際」有安排引導及管制人力，但人潮超乎預期，高雄港區土地開發公司（土開公司）發現苗頭不對，公司人員也加入引導，並通報高雄港務警察總隊協助疏導人潮。

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晚間11點，年輕人愈來愈多，把大港橋及「浪際」周邊整個擠滿，土開公司又通報鹽埕分局五福四路派出所，協助疏散人潮，一直到凌晨2、3點狀況才解除。

網友紛紛批評說:「看起來已經接近韓國梨泰院等級了」、「浪際請藝人來演出，佔用公共空間不說，也未能事先規劃引導動線與疏導，哪天若真發生踩踏或墜海事件，大港倉全面管制不是得不償失嗎？」

大港橋橫跨於高雄港第三船渠，連結駁二與高雄港蓬萊商港區，是台灣第一座可旋轉的行人跨港大橋，主橋總長109.5公尺，橋面至少可乘載550人，昨天在場的民眾估計，人潮可能已經逼近甚至超過。

據了解，「浪際」之前邀請藝人前來，事先都未告知土開公司，3月份王陽明來的時候，店外及大港橋同樣塞爆；對此，土開公司強調，未來會請主辦單位加派人力引導及疏散計畫。

「浪際」請來饒舌團體「頑童」快閃，湧入爆滿人潮，大港橋上全部都是人。（讀者提供）

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