南橫利稻「警光山莊」整修再出發 提供警察渡假休憩環境

南橫公路利稻警光山莊整修展現新風貌。（記者黃明堂翻攝）

2025/05/17 10:09

〔記者黃明堂／台東報導〕位於南橫公路的利稻警光山莊位處風景秀麗的山林之中，由於交通不便與設施老舊，長期閒置未能有效發揮其功能。台東縣警察局長蔡燕明日前到利稻派出所訪視，深受山莊四周群山環繞吸引，為提升基層員警福利與休憩品質，積極活化，今天再展開綠美化植栽。

關山警察分局長鍾國楨奔走爭取資源，獲得多位縣內議員及海端鄉公所的經費支持，在各界的協助下，5月初順利完成山莊的大規模整修工程。整修內容包括全面汰換冷氣設備、更新房間與廳舍設施、更換飲水機及水電管路，並添置大容量熱水器，全面提升住宿安全與舒適度。此次整修不僅提供員警及其親屬更加完善的休憩空間，也為支援偏鄉勤務的人員打造良好的落腳處。

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此外，為進一步美化山莊環境，營造綠意盎然的景觀氛圍，日前再獲「農業部林業及自然保育署臺東分署」贈送山櫻花20株及肖楠4株。今天在所長胡松俊仁的帶領下，與警員邱宏偉及羅國楨等人，共同進行植樹作業，依地勢規劃將樹苗分布於山莊四周，盼能兼具美化及遮蔭雙重功能，讓整體住宿環境更加宜人。

關山警察分局表示，利稻警光山莊在整修完成與景觀升級後，將持續朝向多元化使用推動，不僅服務全國警察機關員工，更期許成為一處結合自然、人文與休憩功能的優質場所。未來將持續強化設施與服務內容，讓基層員警在辛勞勤務之餘，能夠真正享有放鬆與療癒身心的好去處。

利稻派出所員警今天在利稻警光山莊植栽綠美化。（記者黃明堂翻攝）

南橫公路利稻警光山莊整修展現新風貌。（記者黃明堂翻攝）

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