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    台東酪梨寒害納救助 今起至6/2受理農民申請

    台東酪梨受寒害，結果率差。（記者黃明堂攝）

    台東酪梨受寒害，結果率差。（記者黃明堂攝）

    2025/05/17 09:54

    〔記者黃明堂／台東報導〕台東酪梨遭受嚴重寒害，種植酪梨的果農損失慘重，經立委陳瑩與莊瑞雄多次帶領農業相關單位赴果園會勘，立委黃建賓也在立院質詢。農業部昨天公告「台東酪梨低溫農業天然災害現金救助」，今天起到6/2受損農民可向當地公所提出，假日同樣受理申請。

    陳瑩說，酪梨有益心血管健康及美膚養顏，抗氧化及抗老化功效，被金氏世界紀錄記載為世界上營養最豐富的水果，根據農業部農業統計資料，台東是全國第3大酪梨產區，種植面積達265公頃，年產量約2500噸。台東縣內以台東市、卑南鄉、太麻里鄉為主要產區，產量居前三名，酪梨是台東主要的農產品之一，極端氣候的影響下，嚴重影響農民的生計。

    日前陳瑩與種植酪梨的卑南鄉前賓朗村長李文吉、太麻里果農黃施隨雲及青年果農林昆皇一起前往果園，果農們心中滿是無奈與焦慮，著果率都相當低的情況下，收成絕對大幅減少，當下陳瑩即要求農業部，要以最快的速度，公告災損現金補助，協助農民渡過難關。農業部昨公告「台東縣為辦理酪梨114年1-2月低溫農業天然災害現金救助地區」，損失率達20%以上者，救助額度每公頃8萬元，5/17至6/2可到公所提出申請。

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