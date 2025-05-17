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    載運不明剩餘土石方被攔查 桃市環保局查扣砂石車、開罰車輛所有人

    環保局人員與警方攔查載運不明剩餘土石方的砂石車。（桃園市政府提供）

    環保局人員與警方攔查載運不明剩餘土石方的砂石車。（桃園市政府提供）

    2025/05/17 09:49

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕1輛35噸砂石車涉違規載運不明剩餘土石方、且未依規定隨車攜帶相關證明文件，16日在桃園市龜山區富國地磅站，被桃園市政府環保局會同龜山警分局交通分隊攔查，環保局人員已當場依「廢棄物清理法」對砂石車所有人開立告罰單，並扣留砂石車。

    環保局人員攔查隸屬於1間交通公司的該輛砂石車後，發現砂石車載運混合土、石、水泥塊等廢棄物，砂石車駕駛也未能提出任何剩餘土石方來源的合法證明文件，已明顯違反「廢棄物清理法」第9條第1項規定；環保局人員除對交通公司開立告發單外，調閱改輛砂石車的近期GPS紀錄，也發現異常，因無法排除該輛砂石車涉及非法棄置的疑慮，進一步執行扣車處置。

    環保局後續還將追查該輛砂石車載運物的來源與流向，以釐清相關法律責任。環保局長顏己喨說，非法棄置建築廢棄物除了會破壞市容環境外，更可能對土壤、水資源造成污染，環保局未來仍將持續與警政機關合作，針對高風險地區與可疑車輛進行聯合稽查，呼籲業者應依法載運、妥善處理剩餘土石方，勿心存僥倖。

    砂石車載運不明剩餘土石方，已被扣留。（桃園市政府提供）

    砂石車載運不明剩餘土石方，已被扣留。（桃園市政府提供）

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