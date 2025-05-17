大坑5號、5之1步道護欄傾倒 中市府將施工改善

《布朗青蛙從樹上下來》導覽解說牌護欄拉起黃色警示線。（記者張軒哲攝）

2025/05/17 09:44

〔記者張軒哲／台中報導〕大坑步道是台中民眾休閒健行好去處，5-1號步道近期以日本作家水上勉《布朗青蛙從樹上下來》故事元素融入步道，民眾可透過觀賞生態繪本故事增加與自然互動的趣味。可惜大坑5號跟5之1步道 有幾處護欄傾倒，山友指出，市府應該以維護步道安全設施為主，對山友比較有實質性需求；台中市府指出，5號跟5之1步道護欄損毀部分已有設計，13日已發包。

大坑5號與支線5-1號步道，沿途林木蓊綠，生態豐富，沿途有大坑常見的相思樹、墨點櫻桃、小西氏石櫟、山紅柿等，沿途蝶蟲飛舞、鳥兒啁啾，也可能巧遇台灣獼猴。

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台中市政府風管所指出，以「一步道，一特色」為目標，5號「山陵縱走步道」視野開闊，設置眺望平台、二葉松平台及地質導覽牌；5-1號「手作文學步道」展示傳統修復工法，融入《布朗青蛙從樹上下來》故事元素，青蛙意象及故事牌串聯冒險精神與療癒心靈的自然旅程。

但山友指出，5號與支線5-1號步道有幾處護欄損毀傾斜，讓下山的山友少了抓握之處，市府雖有用黃色布條拉起，但其中有一處就位於《布朗青蛙從樹上下來》導覽解說旁邊，應該優先維護硬體設施，提供山友更安全舒適的山林環境。

台中市風管所表示，大坑登山步道維護工程主要工程內容為持續辦理大坑1、2、3、5、5-1、6、7、8號等8條登山步道既有設施改善，目前委託設計監造技術服務案已於日前決標，整體工程預計整修1100公尺原木階梯及相思木棧道、更新指標牌面、平台，提供民眾一個安全可靠且舒適宜人的休憩環境。

大坑5號步道沿途有護欄傾斜。（記者張軒哲攝）

大坑5號步道沿途有護欄傾斜。（記者張軒哲攝）

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