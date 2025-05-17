旅客未禮讓猴群先行 赴台東知名景點「天空之鏡」被猴王攔道

獼猴探頭亂叫，一臉不善。（記者劉人瑋攝）

2025/05/17 09:44

〔記者劉人瑋／台東報導〕開車要禮讓行人先行，到台東著名景點「天空之鏡」則要禮讓猴群先行，前者違反會被開單，後者則是與猴王對峙40分鐘。民眾近日前往東河鄉都歷村海灘「天空之鏡」，步行過程卻遇猴群行進被猴王示警，人猴對峙是靠著遊客陸續增加、人多勢壯才嚇跑猴王。民眾說，手中的棒子效果不大，變成「接力棒」還是給下組遊客防身。

民眾表示，昨前往「天空之鏡」行經東河鄉垃圾掩埋場時，身旁2公尺外樹上突然探出猴頭齜牙吼叫，自己一愣，想不到接著二、三十隻猴卻跟著探頭，有數隻也跟著示警，為了不要激怒獼猴，因此眼神不對視、低頭向後撤退數步待其離去。

請繼續往下閱讀...

獼猴示警不得靠近，民眾後退數步才發現大批猴群穿越小路，原來是猴群正要離開，而是猴王在內數隻公猴保護二、三十隻大小猴撤離。民眾說，看著公猴保護群猴離去的樣子，當下才明白為何會冒犯到猴群，「覺得能保護自家群體，這猴王也算是盡職，禮讓牠也是理所當然」。

只是大批猴都消失樹林，包括猴王，數隻公猴仍留在路上與民眾對峙，民眾只要轉身一走，猴群就直奔向前、直到民眾轉頭才停下並齜牙示警。民眾說，猴都走光了，自己還後退，為何還追著自己「難不成要討公道？問題是自己又無不敬，部落只是禁止遊客車輛進入，想不到猴子卻連行人都要擋下，看來這是攔路猴」。

民眾見猴子仍不離去，隨手撿來樹枝防身，手中石頭亂丟，直到石頭都丟完，留下來的「護衛組」公猴仍不離去，民眾說，只剩下手中棍子沒丟，「看這隻心機很重的猴搞不好都要成精了，怕被牠接住把天捅破」留下棍子防身。正好要離開海灘的南投鄉親則是靠路邊排成一列，拿著小樹枝開道、緩慢通過離開，而被猴攔道的民眾則是靠著另批正要前往海灘的遊客嚇跑猴，結伴下才順利過關。

拍照10分鐘，對峙40分鐘。遊客只是到「天空之鏡」繞繞，適逢退潮留出積水平灘如鏡映照天空，沒多久即離去，但隨身的木棍始終沒離身，正好成為回程時防御工具，這次又見猴群在林中怒吼，卻未再被猴追，為防再有人受困，於是將木棒交給下組正要前往「天空之鏡」的台北遊客，木棍成接力棒。民眾說，原以為看到是「陽光、沙灘、比基尼」，想不到只和猴群狹路逢，而且人善被猴欺，人類在外還是要保護好自己。

猴王竄出擋道，原來是猴群要同行，猴王保護母猴和小猴模樣溫馨。（記者劉人瑋攝）

猴王竄出擋道，原來是猴群要同行，猴王保護母猴和小猴模樣溫馨。（記者劉人瑋攝）

溫馨場面沒多久，猴王繼續帶頭作亂，民眾排成一列縱隊前進。（記者劉人瑋攝）

終於見到「天空之鏡」。（記者劉人瑋攝）

民眾回程將「打猴棒」交給下組遊客，台北民眾喜提打猴棒一隻。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法