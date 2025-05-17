墾丁飯店攜手科工館 「人體內的縮小軍」特展引爆觀光熱潮

科工館 「人體內的縮小軍」特展引爆觀光熱潮。（記者蔡宗憲攝）

2025/05/17 09:36

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁觀光新招搶攻暑期旅遊市場！國立科學工藝博物館即日起在飯店內推出「人體內的縮小軍—生醫創新特展」，免費開放民眾參觀。這場以人體防禦系統為核心的展覽，結合AR互動科技與卡通化呈現，讓遊客化身微觀戰士，探索人體如何抵禦病菌的奧秘。飯店期盼透過科學教育結合旅遊體驗，吸引親子客群與在地學生，為墾丁觀光注入新動能，打造兼具知識與樂趣的旅遊新地標。

墾丁福華長期與科工館合作，多次將優質科學教育資源引入恆春半島，成功拉抬在地旅遊品質。本次特展以生醫科技為亮點，透過近20項互動單元，生動展示皮膚作為人體第一道防線的關鍵角色，以及傷口癒合、幹細胞、生物晶片等前沿研究。遊客可透過AR體感裝置，體驗「穿上虛擬盔甲」，模擬免疫系統作戰過程，寓教於樂的設計讓各年齡層都能輕鬆吸收知識。飯店總經理張積光表示，「這場展覽不僅豐富墾丁觀光內涵，也讓在地學生有機會接觸尖端科學，期待為南台灣旅遊與教育開創新局。」

請繼續往下閱讀...

國立科學工藝博物館館長李秀鳳指出，墾丁福華的場地彈性與多元客群是合作關鍵，「南台灣陽光充足，皮膚健康尤為重要，這次展覽以皮膚為切入點，帶領民眾認識人體防禦系統的奧秘。」

展覽由國科會補助支持，採用卡通化手法呈現細胞與病菌的對抗，讓生醫科學變得親和有趣。從血液生理到生物晶片的應用，展覽內容深入淺出，適合全家共遊。墾丁福華也計畫搭配展覽推出住宿優惠，吸引遊客前來體驗這場科學與娛樂兼具的微觀之旅。

科工館 「人體內的縮小軍」特展引爆觀光熱潮。（記者蔡宗憲攝）

科工館 「人體內的縮小軍」特展引爆觀光熱潮。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法