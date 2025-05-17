今高溫飆36度！ 午後雷雨增加 這些地區留意短時較大雨勢

天氣風險公司表示，這週末午後易有陣雨或雷雨機會。（圖擷自「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專）

2025/05/17 09:47

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕天氣風險公司表示，這週末午後易有陣雨或雷雨機會，推測西半部的降雨會比較偏向山區，平地部分則影響比較大的地區則包括大台北、宜蘭到花蓮一帶，而下週鋒面大致仍在台灣以北的區域南北擺動，預估下週一到週三午後雷雨有減少的趨勢。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，又來到週休假期，這個週末北邊的鋒面系統會較為接近台灣北方海面，雖不會直接影響台灣，但會讓台灣附近的大氣不穩定度提高，配合高壓外圍偏南到西南風帶來的水氣以及白天熱力作用的影響，上午各地的天氣相對穩定，中午過後則容易有熱對流發展、擴散帶來短暫陣雨或雷雨的機會，由於大環境風向的影響，預估西半部的降雨會比較偏向山區，平地部分受影響比較大的地方則是包括大台北、宜蘭到花蓮一帶，熱對流發展較為旺盛的區域有出現短時較大雨勢的機會。

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溫度方面，東半部高溫有31至32度，西半部則是普遍可以來到33至35度的高溫，甚至南部局部區域將來到36度或以上，同時陽光紫外線也普遍可以來到過量或以上等級，因此外出時除了注意午後降雨，防曬、防中暑的準備也不可缺少。

下週目前來看鋒面大致仍在台灣以北的區域南北擺動，預估下週一到週三（19至21日）鋒面較為偏北，午後雷雨有減少的趨勢，降雨範圍偏向山區為主，平地天氣較好，溫度持續偏高、炎熱。

下週四（22日）鋒面又會較往南接近台灣北方海面，午後雷雨發生範圍有機會擴大到平地來，雨量也可能較多。下週五、六（23至24日）鋒面再度北抬，午後雷雨的範圍跟雨量也會跟著縮減。到了下週日（25日）鋒面有機會南下來到台灣上空，且持續影響到下下週一（26日），不過從預報資料看起來鋒面南下後很快就減弱，鋒面結構並不好，因此對於天氣的影響有可能還是以造成午後熱對流發展較為旺盛的情況為主。

從中期的預報資料來看，今年的夏季西南季風進入南海的時間點大約落在本29日左右，時間上比正常的5月16至20日要晚約10天左右，西南季風進入南海並且往台灣附近伸展，代表環境水氣增多，對應到天氣上就是午後熱對流的發展可能會變得更頻繁而且旺盛，中南部沿海夜晚清晨也有較高的機會出現海陸風環流降雨。

再來就是要等到北邊有鋒面南下，跟西南季風搭配後，就有可能形成所謂典型的梅雨架構，然依照目前的預報，西南季風進到南海後，似乎暫時還沒有那麼快就會有鋒面南下，所以何時會出現真正符合定義的梅雨鋒面還有待持續觀察。

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