竹北-竹市「黃金通學線」免費巴士 5/19起上路到竹商和竹中

竹北-竹市「雙市黃金通學線」免費巴士，5月19日起上路！（記者廖雪茹攝）

2025/05/17 09:22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市有不少學生跨轄就讀新竹市的高中職，市公所宣布自下週一（19日）起，啟動雙市黃金線的試辦性免費接駁巴士，特別針對未鄰近火車站的新竹高商、新竹高中學子的需求，安排東、西線兩路線，上午6點45分分別從高鐵新竹站和家樂福竹北店發車、8點前抵達兩校園。

竹北市長鄭朝方表示，接獲許多學生家長表達意見，希望在主管機關尚難全面解決高中就近就學的情況下，能先協助減輕孩子每日通學雙市的壓力。基於照顧竹北學子的初衷，公所特別編列50萬元，以「Last minute safe ride」的思維，來安排溫馨接送的交通服務，為來不及搭乘既有運具如快捷9號等的學生，備下一個及時到校的安心選擇。

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鄭朝方表示，雙市黃金線穿梭於竹北市、新竹市，現階段安排「雙市東」、「雙市西」兩條試營運路線，搭配45人座車輛，作為本學期的短期試點。「雙市東線」從高鐵新竹站、經水圳森林公園，至客家文化園區3站後前往竹市；「雙市西線」也設有3處站點，由家樂福出發、經縣立體育館至喜來登飯店，再前往新竹市。兩班皆由早上6點45分同時發車、8點前抵達竹商與竹中兩校園，下午則於5點15分竹中發車，預計晚間6點前完成反向返程。

不同於快捷9號，試行之接駁車輛以交通運具相較之下較為弱勢的新竹高商、新竹高中的學子為主，因為這兩校都沒有火車站停靠，需要轉車，抵達學校的時間成本更大，因此以此線優先試辦。而雙市東西線均行經經國大橋、公道五路、水源街及南清公路，最終進入學府路後抵達學校。

竹北市公所主秘陳家緯提醒，本次服務採試營運模式進行，座位有限，且不提供站位。實際搭乘情形將視各站點人數現場狀況而定，未來本所將依據實際營運數據與學生反饋進行滾動調整，作為研擬未來常態化推動與擴大服務的重要參考依據。

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