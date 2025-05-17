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    5/19凱道、仁愛路兩場集會遊行活動周邊道路彈性交管

    5/19凱道、仁愛路兩場集會遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    5/19凱道、仁愛路兩場集會遊行活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    2025/05/17 09:06

    〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市中正區凱達格蘭大道、仁愛路一段等路段，5月19日（星期一）8時起至22時止，申准舉辦兩場集會遊行活動。為維護活動交通秩序與安全，警方已規劃交通疏導管制勤務。

    集會地點及遊行路線各自說明如下：

    一、「聯合國疏食國策行動」集會活動：5月19日0時起，凱達格蘭大道（中山南路至公園路）北側往西4線車道，管制車輛通行，並彈性調撥往東2線車道供西向車輛行駛，預計至當（19）日24時活動撤場結束，始開放車輛通行。

    二、「抗議交通部修法」集會遊行活動：

    （一）集合地點：5月19日9時30分起，仁愛路一段（杭州南路至紹興南街）南側慢車道全線及紹興南街（仁愛路一段至信義路一段）北往南全線車道，管制車輛通行。

    （二）繞行路線（10時出發）：紹興南街（集合後出發）→（左轉）信義路一段北側慢車道→（左轉）杭州南路→（左轉）仁愛路一段南側慢車道（集會後解散）。

    集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處02-27274168（該處查詢網站http://www.pto.gov.taipei/）或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    中正第一分局為維護活動交通秩序與安全，將彈性管制集會現場及遊行沿線路段，並視現場狀況及人數擴大周邊交通管制範圍；另駕駛人如行經管制區域時務必提高警覺、小心駕駛，並請遵守員警、義交之指揮疏導，減速慢行，共同維護交通順暢與安全。

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