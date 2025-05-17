高雄考區國中會考第一節社會科 缺考人數157人

114年國中會考登場高雄考區秩序良好，考生魚貫進入鳳山高中試場教室，教育局長將赴岡山高中巡視考況。（記者黃良傑攝）

2025/05/17 09:27

〔記者黃良傑／高雄報導〕114年國中教育會考今（17）日登場，第一節的考科社會科，上午8點30分考社會科至9點40分結束，統計社會缺考人數157人，高雄考區共計有1萬8796人考生將應試，高雄考區共設置21所考場、611間試場（含備用試場）。

高雄試場分別在高雄高中、高雄女中、左營高中、前鎮高中、中山高中、小港高中、新莊高中、三民高中、高雄高商、高雄高工、三民家商、中正高工、楠梓高中、海青工商、鳳山高中、岡山高中、旗美高中、鳳新高中、岡山農工、旗山農工、鳳山商工等校。

請繼續往下閱讀...

高市教育局為照顧偏遠考生，推出會考安心服務方案，為考生一條龍服務，並能安心應考會考專車，仍有家長不放孩子人生第一次大考，陪同試場目送考生進入試場教室，才安心離開或休息等待考完。

高雄試場第一節社會科考，秩序良好，缺考人數統計中，待確認無誤後公布，教育局長吳立森於上午9點20分左右，前往岡山高中考場關心考生應試情況。

114年國中會考登場高雄考區秩序良好，考生魚貫進入試場教室，教育局長將赴岡山高中巡視考況。（記者黃良傑攝）

114年國中會考登場高雄考區秩序良好，考生魚貫進入試場教室，教育局長吳立森將赴岡山高中巡視考況。（記者黃良傑攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法