未來一週熱如炎夏！高溫上看37度 今明北東、山區午後防雷陣雨

氣象專家指出，今明持續熱如炎夏的天氣，高溫上看37度，不過在北部、東部、山區須防陣雨或雷雨。至於下週仍是持續炎熱，高溫甚至有機會達37度以上。（資料照）

2025/05/17 07:47

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今明持續熱如炎夏的天氣，高溫上看37度，不過在北部、東部、山區須防陣雨或雷雨。至於下週仍是持續炎熱，高溫甚至有機會達37度以上。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今、明兩天各地區晴朗，午後雲量增，山區偶有局部陣雨或雷雨的機率，擴及部分北部、東半部鄰近平地。白天「熱如炎夏」，預估最高氣溫達37度，應注意防曬、防中暑。各地區氣溫為：北部21至35度、中部22至36度、南部23至37度、東部21至34度。

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吳德榮表示，下週一至週三滯留鋒在東海至華中一帶南北徘徊，台灣附近水氣減少，各地晴朗穩定，氣溫還會再高一些，預估最高達37度以上，應注意防曬、防中暑；山區午後偶有少量降雨的機率。下週四晚至週五鋒面掠過北部海面並迅速減弱，對天氣影響不大；各地仍持續晴熱，山區午後偶有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提到，最新歐洲模式模擬顯示，下週六台灣在暖氣團内，「熱如炎夏」，山區午後偶局部短暫降雨的機率；下下週日、一將有鋒面南下，結構鬆散。美國模式模擬則顯示，除了鋒面，南海及菲律賓東方還有「熱帶擾動」發展，更降低「梅雨滯留鋒」形成的機率。不過各國模式模擬差異大，顯示「不確定性」很大，應繼續觀察模式的調整。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，因為去年的颱風，除了有凱米、山陀兒及康芮等3個直接登陸颱風外；一直到了11月，還有天兔、萬宜、桔梗及銀杏等颱風接近台灣、前來攪局，一整年下來，因颱風所帶來的雨水，比起往年豐沛。

「林老師氣象站」表示，今年在反聖嬰的氣候環境下，2、3月份的春雨總雨量也在接近氣候值到偏多的狀況。不過水情雖沒有往年那麼緊張，但提醒民眾還是要節約用水，珍惜水資源。

「林老師氣象站」表示，今年在反聖嬰的氣候環境下，2、3月份的春雨總雨量也在接近氣候值到偏多的狀況。不過水情雖沒有往年那麼緊張，但提醒民眾還是要節約用水，珍惜水資源。（圖擷自臉書）

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