17.5萬名考生加油！國中教育會考今登場

國中教育會考今日登場，教育部官方LINE以文昌帝君上上籤祝福所有考生。（記者林曉雲翻攝）

2025/05/17 07:29

〔記者林曉雲／台北報導〕國中教育會考今（17）日一早登場，今（114）年共有17.5萬名考生報名，教育部官方LINE以文昌帝君的「上上籤」祝福考生，並提醒在前往考場之前，務必確認准考證、文具等備齊，保持平常心應試以發揮實力。

全國18個考區及中國考場同步進行考試，教育部提醒考生在出發前，再確認一次准考證和文具都帶齊，考試時要記得把手機關機，且注意手機不要帶進試場或放在指定的臨時置物區並確實關機，若考試期間發生地震，手機發出「國家級警報」警示音或震動，也算違反試場規則，最重要的是保持平常心，發揮自己的節奏。

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今日第一天依序考社會、數學、國文、寫作測驗，上午8時30分首節考社會科，8時20分會進行試務說明，第2節考數學科；下午則考國文科和寫作測驗。社會科及國文科考試時間均為70分鐘、數學科80分鐘，寫作測驗為50分鐘。

全國試務會提醒考生，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能的文具，直尺或三角板僅能標有量測用刻度及數字，數字不可有根號，另在考試說明時段內，如果提前翻開試題本，或提前書寫、畫記、作答，或於考試結束鐘聲響起後仍逾時作答，經監試人員制止，則會記該科違規2點，寫作測驗扣一級分。

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