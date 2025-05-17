南投5市場推動減塑活動 估減少使用近55萬個塑膠袋

南投縣環保局於南投市公有零售市場等5個市場推動減塑政策，預估可減少近55萬個塑膠袋使用量。（記者張協昇攝）

2025/05/17 06:37

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府環保局為減少轄內垃圾產生量，去年在中興新村3處市場推動減塑環保政策，不主動提供購物用塑膠袋，並鼓勵民眾自備環保購物袋，估計已年減約24萬個塑膠袋使用量，今年再新增南投市公有零售市場與南陽市場參與，預估整體活動期間可減少近55萬個塑膠袋，等同於減少約1公噸垃圾及超過2公噸的碳排放量。

南投縣環保局表示，南投縣沒有垃圾焚化廠，為從源頭減量垃圾，去年輔導中興新村第一市場、第三市場及光明市場進行減塑環保政策，除了不主動提供購物用塑膠袋，也協助市場於出入口設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈，許多民眾也紛紛自備環保購物袋，推估已減少約24萬個塑膠袋使用量。

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環保局指出，今年新增南投市公有零售市場與南陽市場參與減塑活動後，共計超過500家攤商配合實施，為鼓勵民眾養成自備購物袋採買的好習慣，該局也結合了這5處市場辦理自備購物袋集點送好禮活動，即日起至10月31日止，民眾只要自備購物袋至合作攤商消費，單筆消費滿200元即可獲得1點（每攤單次消費達1200元以上，最多獲得6點），集滿6點可兌換精美宣導品1份，也可累積12點兌換領取連鎖超商100元禮物卡1張。

南投市公有零售市場攤商表示，已有越來越多民眾自備購物袋採購，有些民眾甚至會準備夾鍊袋及保鮮盒來盛裝魚、肉等生鮮食品，如果民眾沒有自備環保購物袋，部份攤商還會贈送全新的精美環保購物袋，除配合縣府推動減塑政策，也吸引客人上門。

南投縣推動減塑政策，有越來越多民眾自備購物袋買菜，減少塑膠袋使用量。（記者張協昇攝）

南投縣環保局在南投市公有零售市場設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈購物袋。（記者張協昇攝）

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