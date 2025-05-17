為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南投5市場推動減塑活動 估減少使用近55萬個塑膠袋

    南投縣環保局於南投市公有零售市場等5個市場推動減塑政策，預估可減少近55萬個塑膠袋使用量。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局於南投市公有零售市場等5個市場推動減塑政策，預估可減少近55萬個塑膠袋使用量。（記者張協昇攝）

    2025/05/17 06:37

    〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府環保局為減少轄內垃圾產生量，去年在中興新村3處市場推動減塑環保政策，不主動提供購物用塑膠袋，並鼓勵民眾自備環保購物袋，估計已年減約24萬個塑膠袋使用量，今年再新增南投市公有零售市場與南陽市場參與，預估整體活動期間可減少近55萬個塑膠袋，等同於減少約1公噸垃圾及超過2公噸的碳排放量。

    南投縣環保局表示，南投縣沒有垃圾焚化廠，為從源頭減量垃圾，去年輔導中興新村第一市場、第三市場及光明市場進行減塑環保政策，除了不主動提供購物用塑膠袋，也協助市場於出入口設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈，許多民眾也紛紛自備環保購物袋，推估已減少約24萬個塑膠袋使用量。

    環保局指出，今年新增南投市公有零售市場與南陽市場參與減塑活動後，共計超過500家攤商配合實施，為鼓勵民眾養成自備購物袋採買的好習慣，該局也結合了這5處市場辦理自備購物袋集點送好禮活動，即日起至10月31日止，民眾只要自備購物袋至合作攤商消費，單筆消費滿200元即可獲得1點（每攤單次消費達1200元以上，最多獲得6點），集滿6點可兌換精美宣導品1份，也可累積12點兌換領取連鎖超商100元禮物卡1張。

    南投市公有零售市場攤商表示，已有越來越多民眾自備購物袋採購，有些民眾甚至會準備夾鍊袋及保鮮盒來盛裝魚、肉等生鮮食品，如果民眾沒有自備環保購物袋，部份攤商還會贈送全新的精美環保購物袋，除配合縣府推動減塑政策，也吸引客人上門。

    南投縣推動減塑政策，有越來越多民眾自備購物袋買菜，減少塑膠袋使用量。（記者張協昇攝）

    南投縣推動減塑政策，有越來越多民眾自備購物袋買菜，減少塑膠袋使用量。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局在南投市公有零售市場設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈購物袋。（記者張協昇攝）

    南投縣環保局在南投市公有零售市場設置環保袋循環箱，供民眾免費索取及捐贈購物袋。（記者張協昇攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播