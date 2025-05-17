05/17 各報重點新聞一覽

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」15日就台海潛在衝突議題舉行聽證，退役海軍少將蒙哥馬利（中）建議駐台美軍應擴大至一千人。（中央社）

2025/05/17 06:36

自由時報

美退將：因應台海局勢 駐台美軍 應擴至千人

美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」十五日就台海潛在衝突議題舉行聽證，過程中揭露駐台美軍規模為五百人，並認為比起軍事入侵，台灣更可能面對來自北京的封鎖或經濟戰。

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54：48 反廢死公投立院表決通過 民進黨批在野黨煽動民粹救大罷免

立法院會昨天就國民黨立委所提「反廢死」公投案展開表決大戰，藍白立委挾人數優勢，以五十四票對四十八票強行通過，後續將送中選會辦理。民進黨立委批評，在野黨因害怕大罷免，以「空殼公投」煽動民粹對抗憲法，甚至自我閹割立法權，浪費公帑及社會資源。

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核三二號機今停機 18日起核電歸零 台電估核後端基金逾5千億

運轉四十年的台電核三廠二號機十七日停機，十八日起台灣核電歸零。核電廠除役與核廢料處理等都要核後端基金支應，台電今年將進行重估，估將增至逾五千億元；台灣氣候行動網絡研究中心總監趙家緯認為，台電對核廢處理經費過於低估，特別是最終處置場未定，恐上看八千億元。

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聯合報

台灣進入無核電時代！核三今停役 竟然接著下一盤光電大棋

核三廠今晚停役，全廠進入廿五年除役期，台灣進入無核電時代，核三廠將轉型光電場。藍白在立法院通過修法讓核電廠延役，但屏東縣長周春米堅決反對，核電廠所在的恆春鎮基層都力挺核三延役。行政院長卓榮泰昨表示，是否重啟核電廠，「都在未定之中」。

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俄烏首度面對面談判 90分鐘難解分歧…談妥交換千名戰俘

俄、烏戰爭爆發進入第四年，兩國相隔三年多，十六日終於在土耳其伊斯坦堡舉行面對面、直接的會談。但不到兩小時即結束，外媒報導說，在縮小雙方歧見上，未見到達成進展的明顯跡象。一位烏克蘭消息人士指稱，俄方在會中提出的要求「不切實際」。

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中國時報

世壯運今開幕 蕭美琴出席

2025雙北世壯運今晚7時於台北大巨蛋舉辦開幕典禮，副總統蕭美琴將出席，而主辦單位昨日公布最後一位聖火「科技」代表、輝達創辦人暨執行長黃仁勳，連同運動代表彭政閔、年輕代表林郁婷、共融代表林友茂、文化代表張艾嘉，期許共同展現運動的多元價值與時代精神。

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輝達總部樂透 黃仁勳：先不破壞驚喜

AI晶片龍頭輝達創辦人暨執行長黃仁勳16日下午抵台，針對外界關注的總部落腳地點持續賣關子表示，將在19日的主題演講透露部分訊息；對於目前全球緊張的貿易局勢，他則相信台灣未來仍是科技生態系的中心。昨晚黃仁勳與台積電董事長魏哲家用餐，台積電一級主管大陣仗出席極為重視。

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藍白立委昨挾人數優勢，以54票對48票通過國民黨立委所提「反廢死」公投案。（記者陳逸寬攝）

運轉40年的台電核三廠二號機17日停機，18日起台灣核電歸零。（記者蔡宗憲攝）

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